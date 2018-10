Színészek, akik szinte minden filmben ugyanazt játsszák

1. Michelle Rodriguez

A bunyós csaj, Halálos iramban, A Kaptár, Avatar: Michelle Rodriguez mindegyikben kemény leányzót alakít. Kiváló a közelharcban, de a fegyverek és robbanószerek között is feltalálja magát. A színésznő egyszer elmagyarázta, miért imádja ezeket a szerepeket. Szerinte az általa megformált „tomgirl” kategóriának kevés képviselője van Hollywoodban, és ezt a közönség tiszteli.

2. Jennifer Aniston

Az ő leggyakoribb szerepe a nem túl gazdag, szorongó nő, aki minden erejével azon van, hogy rendbe tegye életét. Végül mindig abba a fickóba szeret bele, akit utál, vagy eleinte egyáltalán nem akar megkedvelni. Ilyen filmek például a Kellékfeleség, az Exférj újratöltve, vagy a Sejtcserés támadás.

3. Channing Tatum

A srác, akit eyecandy-szerepekre találtak ki. Többnyire népszerű és jóképű fazont alakít, akiért odavannak a lányok. Magic Mike, 21 és 22 Jump Street, Step up és Kedves John! – csak néhány kiragadott példa a munkái közül. Mostanában viszont sokat fáradozik azon, hogy változtasson imidzsén, és ez előbb-utóbb lehet, hogy össze is jön neki. Alakításairól így nyilatkozott: „nekem csak az számít, büszke vagyok-e a filmre, még akkor is, ha az sosem jelenik meg.”

4. Samuel L. Jackson

Született rosszfiú, akit semmi nem hoz zavarba. Samuel L. Jackson olyan hirtelen haragú fickókat játszik, akik sokat káromkodnak, és közben rettentően magabiztosak. Legyen szó a Sokkal több mint testőrről, a Ponyvaregényről, vagy az Aljas nyolcasról, a színész karaktereinek általában elképesztő jelenléte van. Egy interjúban egyszer azt mondta: „nem vagyok annyira cool, mint amennyire azt az emberek gondolják.”

5. Bruce Willis

Egy kopasz fazon, aki mindig olyanba csöppen, amibe egyáltalán nem akar, de elvei alapján mégis meg kell oldania az elé kerülő problémákat. Nagy gondokkal küzd, de ezek sosem elég nagyok ahhoz, hogy megtörjék. Néhány példa erre: Drágán add az életed!, A sebezhetetlen, Az ötödik elem. Egyszer arról is beszélt, hogy miért szereti az akciófilmeket: „Sokféle filmben dolgozom, de ezek hozzák a legnagyobb bevételt. Jó dolog belőlük pénzt keresni, de igyekszem mindenfélét elvállalni: kisköltségvetésű- és megaprojekteket, közepeseket, de még sci-fit is.”

6. Tom Cruise

Cruise többek között a Mission: Impossible-filmekben, a Kéjjel-nappalban, a Jack Reacher-sorozatban, az Egy becsületbeli ügyben, A holnap határában és a Valkűrben is nagyjából hasonló karaktert hozott. Mindegy, mit választ, imádja az olyan izgalmas szerepeket, amelyek fizikai kihívás elé állítják.

7. Vin Diesel

Nagy, izmos fickó, aki kérdés nélkül pattintja le magáról az ellenfeleket. Ha olyan akcióhős kell, aki mindent bevállal, ő rá a megfelelő ember, legyen szó az xXx-sorozatról, a Halálos iramban-filmekről, a Babylon A.D-ről, de a listát még rengeteg címmel lehetne folytatni. A mondás pedig, amiben hisz, így hangzik: „ha nem tudsz mindent megcsinálni, csak azt tedd meg, amire képes vagy.”

8. Dwayne Johnson

Tökmindegy, milyen szerepet bíznak Dwayne Johnsonra, abban mindig van üldözés: a városban, a dzsungelben, a víz alatt, egy játékban, vagy esetleg egy barlangban. Ő is szerepelt a Halálos iramban-szériában, láthattuk a Jumanji új feldolgozásában, de még a Vaianában is hallhattuk a hangját. Egyszer elmondta, annyi embert szeretne szórakoztatni, amennyit csak tud.

9. Jason Statham

Egy elpusztíthatatlan férfi brit akcentussal: szeret vezetni, verekedni, lőni, és megvan a kellő esze is. Tisztára, mint James Bond, csak a módszerei kicsit drasztikusabbak. Láthattuk őt a Szállító-filmekben, A feláldozhatókban, és természetesen a Halálos iramban-sorozatban is.

10. Hugh Grant

A romantikus vígjátékok és drámák imádni való karaktere: bája miatt egyszerűen ő a tökéletes szépfiú. Olyan filmekben hozza ezt a figurát, mint például a Sztárom a párom, a Bridget Jones naplója, az Egy fiúról, az Igazából szerelem, vagy a Két hét múlva örökké.

11. Adam Sandler

Egy igazi nagy gyerek, aki mindenből viccet csinál, de emellett kíváncsi és tanulékony is. A Nagyfiúk, A dilidiák, az Apa ég! és az Apafej is ott van az ezt megerősítő példák között. Egyszer azt mondta, nem a kritikusok miatt vállal filmeket, hanem azért, hogy az emberek nevessenek rajta, és hogy szórakozzon egyet a haverjaival.

12. Michael Cera

Sokszor alakít különc, érzékeny, zavarban lévő fiatalt, aki nagyon őszinte az őt körülvevő emberekkel. Általában könnyen elnyeri a lányok szívét. Példák az állításra: Superbad, Juno és a Scott Pilgrim a világ ellen.

13. Will Ferrell

Kicsit esetlen, középkorú férfi, váratlanul jó humorérzékkel. Ron Burgundy legendája, Megjött apuci!, Pancser Police, Tesó-tusa és Zoolander – A trendkívüli: mind-mind ezt igazolja.

14. Ken Jeong

Ken Jeong kiváló komikus, de általában csak 5 percekre tűnik fel a filmekben. Viszont akkor mindent belead, és nem ritkán az az 5 perc a film legjobb része. A teljesség igénye nélkül: a Másnaposok-trilógia, Crazy Rich Asians, The Duff és a Példátlan példaképek.

15. Jason Bateman

A minden tekintetben felnőtt, felelősségtudatos ember archetípusa: mindig jót szeretne tenni, önzetlen, alázatos, sima beszédű, és sohasem káromkodik. Legyen szó a Hancockról, a Sejtcserés támadásról vagy a Testcseréről, minden filmben azt a karaktert hozza, akinek még a nevére sem emlékszel.

