Színes zenei csemegék Debrecenben

Március 21., csütörtök

18 óra: Szabó Krisztián Improvizációs looper gitárestje – Nagyerdei Víztorony

19 óra: Cserháti 70 – Szulák Andrea, Majsai Gábor és a Debrecen Big Band – Kölcsey Központ

Adottságai alapján Cserháti Zsuzsa a mi Aretha Franklinünk lehetett volna. Már akkor soult énekelt, amikor a kultúrát irányítók azt sem tudták, hogy az micsoda. A pop, a soul, a jazz világában is otthonosan mozgott, de a latin ritmusok sem álltak tőle távol. Kivételes hangjára világsztárok figyeltek fel, mégis kettétört karrier és élet lett az övé. A legnehezebb időkben Debrecen fogadta be, itt talált egy ideig otthonra. Felejthetetlen színpadi jelenlétének ereje az a pozitív sugárzás, ami mindig jellemezte. Ha valaki csak pár másodpercet hall valamelyik dalából, rögtön felismeri különleges énekhangját: ez Cserháti. A legnagyobb slágereit most a Debrecen Big Band, Szulák Andrea, Pákai Petra és Majsai Gábor idézik fel. Vendégeik lesznek Zsemlye Sándor, Gyárfás István, Ullmann Ottó, Patay György és Kovács János – olvasható a közösségi oldalon.

Március 22., péntek

19 óra: Bara zenekari koncert és táncház – Nagyerdei Víztorony

20 óra: Punnany Massif – Roncsbár

A zenekar dupla koncerttel örvendezteti meg a rajongóit, így nemcsak 22-én, de 23-án is fellépnek a Roncsbárban.

21 óra: Radar koncert – Rock Café (Hajdúszoboszló)

Folytatódik a zenekar negyedik lemezének népszerűsítő turnéja. Minden olyan személyt várnak, akinek van kötődése a Rockhoz.

21 óra: Zselenszky Est – Incognito Club

Török-Zselenszky Tamás Budapesten született, Szabadegyházán és Székesfehérváron nőtt fel. Tizenévesen kezdett zenét szerezni, zenekarokkal fellépni. Diákként első saját zenekarát 1991-ben hozta létre. Igazi áttörést az Eleven Hold nevű formációval ért el, 2000-ben megjelenő első, azonos című albumukkal az EMI- kiadó gondozásában.

Többnyire egyedül lép fel, „Egygitáros költői estek” elnevezésű fellépéssorozatát népszerűsíti országszerte. A zeneszerzői működése során más előadóknak is írt szövegeket, szerzett zenéket, valamint zenésített meg szövegeket, verseket. Saját verseskötete Szívrák címmel a Vörösmarty Társaság gondozásában jelent meg 2009-ben.

Március 23., szombat

20 óra: Leander Kills // Mudfield – Lovarda

A zenekar Luxusnyomor lemezbemutató koncert a Lovardában! Vendég a Mudfield zenekar.

20 óra: The Carbonfools – Rock Café (Hajdúszoboszló)

21 óra: Ittali (Riccardo Trombini & Takács Dániel) – Incognito Club

Riccardo Trombini olasz gitáros-zeneszerző, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Erasmusos hallgatója, alapító tagja többek között a Golden Sheep Duónak és a Papricö zenekarnak. Takács Dániel szintén a Zeneakadémia jazz tanszakának végzős hallgatója, jazz-formációk mellett a Perpetuum zenekar gitárosa. A két gitáros 2018-ban találkozott Budapesten, majd számos közös jam session után 2019. januárjában megalapították az ITTALI jazz/pop/rock duót.

Március 27., szerda

19 óra: Söndörgő – Kölcsey Központ

A zenekar március közepén megjelenő, Nyolc 8 Nyolc című nagylemezéről már debütált egy új dal és videó­klipje, a Merakolo.

Lemezbemutató koncertjüket most a debreceni közönség hallhatja.

A banda új albuma a zenei „történetmesélés” jegyében született, a különálló számok összefüggő zenei folyamattá válnak, szétfeszítve a népzene és népzenei feldolgozás kereteit. A többségében Söndörgő szerzeményeket tartalmazó Nyolc 8 Nyolc albumon a hangszer- és hangszínváltozás a műfajban szokatlan, egyedi világot teremt, kapukat nyit más műfajok, legfőképp a komolyzene felé. Ettől keletkeznek egyéni hangvételű Bartók- feldolgozások (Parsley Bride, Kind of Bela) és a szerb népdal újraértelmezései (Stani, Broad Leaves).

