Színes gyűjtemény mutatkozott be Böszörményben

A június 1-ig látható kiállítás válogatást ad a Hajdúsági Múzeum fotótári gyűjteményében található korabeli színes diafelvételeiből. A helyileg egyedülálló tárlat két részből áll. Első felében 1974-ből látható egy válogatás, amelyben Hajdúböszörmény utcáit, a város különböző helyszíneit dokumentálta a múzeum egykori fotósa, Biri Gábor. Minden kép egy-egy hétköznapi pillanatot örökít meg, tartalmuk pedig teljesen átlagos. Mégis mindegyik fotó egy-egy külön, a város hangulatát magában foglaló, sajátos, műfajilag is változatos világ. A kiállítás második részében – a 80-as évek városi eseményein keresztül – arról a korszakról és társadalmi rendszerről láthatunk néhány mozaikképet. Borsi Csaba hozzátette, a kiállításon látható képek referenciális dokufotók, amelyeket nem művészi igénnyel, meghatározott témajavaslatok alapján készítettek el. A tárlat anyaga a Kádár-korszak világát idézi fel. A képek nem hitelesek, nem csupán a valóságot ábrázolják, hanem a „kívánatost”, a szocialista ideált is megmutatják a szocialista realizmusnak megfelelően. Mégis a képek mögött felsejlik a mindennapok nyomorúsága, az enerváltság is.

