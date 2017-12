Színes és ízes koktélok

Ha szeretnénk idén megújítani a szilveszteri italválasztékot, érdemes bevetni a mixereknél már jól bevált, kreatív trükköket. Az alábbiakban Bokor Norbert, a NaturMed Hotel Carbona vezető bártendere tippekkel és receptekkel segít abban, hogy miként készítsünk egyszerű, mégis szemrevaló és egészséges koktélokat.

Gyümölcsös ízek

Unalmasak már a hagyományos koktélpoharak? Próbáljunk ki kreatív megoldásokat: a befőttesüvegtől a gyümölcsig bármi szóba jöhet!

Télen sem kell nagyon keresgélni, sok olyan gyümölcs van, ami erre alkalmas: vegyünk például egy ananászt, vágjuk le a tetejét, majd vágjuk ki a húsát, és már kész is a koktélszervírozáshoz, ráadásul a gyümölcs húsát is sokféleképpen hasznosíthatjuk, vagy akár önmagában is fogyaszthatjuk. Még különlegesebb, ha nagyobb almát készítünk elő ezzel a módszerrel, kanál helyett pedig fahéjrúddal kínáljuk a koktélokat. A siker ezúttal is garantált, főleg, ha az almába pálinkás ital kerül.

Laktózérzékenyeknek is

A tejes, tejszínes koktélok kedvelőinek is készülhetünk különlegességgel. Ráadásul a laktózérzékenyeknek sem kell aggódniuk, hiszen mandula- és kókusztej segítségével is elkészíthetőek a finomságok. Így az ételérzékenyek sem maradnak le a finom ízekről. Turmixoljunk össze gyümölcsöket (például banánt, fagyasztott eperrel és szederrel) tejjel, öntsünk bele ugyanolyan arányban Malibu rumot valamint vodkát, keverjük össze zúzott jéggel, és máris kész a Shake koktél.

Készíthetünk alkoholmentes verziót is, így bárki megtalálja az ünnepi asztalnál a hozzá illő italt. A jég a koktélok alapanyagának jolly jokere: ha az összetevők egy részét lefagyasztjuk, majd az italban tálaljuk, garantált a siker, hiszen az olvadás hatására minden korttyal új ízeket fedezhetünk fel.

Ha fokozni akarjuk a látványt, akkor az összetevőket különféle formájú jégkockakészítőben is lefagyaszthatjuk, de akár friss gyümölcsöt is jégbe zárhatunk.

Gyerekeknek is

A Virgin téli zöldség-gyümölcs koktél a jégkockás módszerrel készül: az erdei gyümölcsvelőt, a sárgarépa- és céklalevet külön-külön jégkockaként lefagyasztjuk, majd a háromféle ízes és színes jégkockát a narancslébe rakva fogyaszthatjuk, díszítésként zellerszárat belerakva, mellyel kevergethetjük is.

Ezt a téli zöldség-gyümölcs koktélt akár gyerekeknek is elkészíthetjük, a színes kiolvadó jégkocka egészen biztosan a kedvencük lesz.

HBN

Koktélok

Pálinkás gyümölcskoktél almában tálalva

frissen préselt almalé, körtelé és szilvalé

4 cl cseresznyepálinka

Kanál helyett akár fahéjrúddal is kínálhatjuk ezt az ízletes nedűt.

Shake koktél

banán

eper

szeder

mandulatej és/vagy kókusztej

zúzott jég

2 cl Malibu

2 cl vodka

A hozzávalókat egész egyszerűen csak turmixoljuk össze, és azonnal készen is van a fenséges koktélunk.

Virgin téli zöldség-gyümölcs koktél

1/3 erdei gyümölcsvelő (jégkocka)

1/3 sárgarépalé (jégkocka)

1/3 friss céklalé (jégkocka)

Ezt a nagyszerű alkoholmentes italt akár a gyermekek is fogyaszthatják.

