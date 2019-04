Szijjártó: Kína selyemút-koncepciója a légi közlekedésben is megjelent

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Jüe Kuo-jung, a Henan Civil Aviation Development and Investment Co., Ltd. (HNCA) vezérigazgató-helyettese pekingi tárgyalásukon 2019. április 27-én.

- © Fotó: MTI/KKM/Mitko Sztojcsev