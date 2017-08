Szijjártó: Budapest a világ egyik sportfővárosa

Az sem lehet kérdés – fűzte hozzá a miniszter -, hogy egy ország miniszterelnöke fogadja a nagy nemzetközi sporteseményekre Budapestre látogató vezetőket. Így van ez Vlagyimir Putyinnal, így lesz kedden a mongol elnökkel, valamint a nemzetközi dzsúdószövetség és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökével – fűzte hozzá. Jelezte: Vlagyimir Putyin meghívta a magyar miniszterelnököt a jövő évi, oroszországi labdarúgó-világbajnokságra, a kormányfő elfogadta a meghívást.

Szijjártó Péter a megbeszélésről elmondta: új döntéseket nem hoztak, a korábban meghozott megállapodások végrehajtását tekintették át. Úgy látják, hogy “a korábban meghozott közös döntések gyümölcsei kezdenek beérni”, pozitív eredményei, hatásai kezdenek látszani.

Kiemelte: hosszú évek visszaesését követően – amely az európai uniós szankciókból és egyéb világgazdasági hatásokból adódott – idén újra elkezdett jelentősen növekedni a két ország közötti kereskedelmi forgalom, május végéig 34 százalékkal. Ezen belül 30 százalékkal növelték a magyar exportot, ennek – részletezte – két összetevője van: egyrészt a 44 százalékos növekedés a gyógyszeriparban, másrészt az, hogy az oroszok támogatják magyar cégek élelmiszeripari beruházásait, három beruházást átadtak, kettő még folyamatban van, “a magyar gabonaexport 89 százalékkal növekedett az első öt hónapban”. A következő lépcsőfok a magyar vízipari beruházások végrehajtása lesz – közölte Szijjártó Péter.

A miniszter kifejtette, hogy az orosz elnök és a magyar miniszterelnök találkozóján is megerősítették, ami vasárnap hangzott el Süli János paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter és az orosz Roszatom cég elnökének tárgyalásán, hogy az EU-s eljárások elhúzódása miatti 22 hónapos csúszás után a jövő év legelején, januárban megindul az építkezési folyamat Pakson, a Paks II atomerőmű építését “nem állíthatja meg most már semmi”. A beruházás teljes összege 12 milliárd dollár, és hétfőn is megerősítették, hogy ebből 5 milliárd dollár értékű munkát magyar vállalatok végezhetnek el, tehát a 40 százalékos arányhoz tartja magát az orosz fél – hangsúlyozta.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy megindult a közvetlen légi összeköttetés Szentpétervár és Budapest között, valamint arra, hogy szeptembertől 184 orosz hallgató kezdi meg tanulmányait Magyarországon. Hétfőn pedig megállapodott az orosz egészségügyi miniszterrel arról, hogy százra növelik a magyar diákoknak adandó ösztöndíjak számát – tette hozzá.

A földgázszállításról azt mondta: az orosz elnök megerősítette, hogy Oroszország Törökországgal, Bulgáriával és Szerbiával is együtt dolgozik Magyarország mellett azért, hogy Törökországból az oda szállított orosz gáz eljuthasson Nyugat-Európába. Ez az útvonal “2019 végére kell, hogy létrejöjjön”. Ez nem új vezeték – jelezte -, mint amilyen a Déli Áramlat lett volna, hanem a bolgár, szerb és magyar hálózat modernizációjával, valamint bizonyos szakaszokon új vezeték építésével alakul ki. Ez “gyakorlatilag azt jelenti” – fogalmazott a tárcavezető -, hogy 2019 végén Magyarország déli határánál egy 10 milliárd köbméter gáz fogadására képes infrastruktúra épül ki, amellyel a magyarországi fogyasztás biztosításán túl “Ausztria irányába hagyja el” az országot, tehát Ausztria bekapcsolásával ebben a projektben “komoly nyugat-európai érdek is van”.

Kérdésre válaszolva Szijjártó Péter elmondta: a 3-as metró felújításának ügye nem került szóba az elnök és a miniszterelnök találkozóján, viszont az ő megbeszélésén az orosz gazdasági vegyesbizottság társelnökével igen, ahol mindketten megerősítették szándékukat arról, hogy a “szerződéses határidők módosítása nélkül kell végrehajtani a beruházást”.

Szintén újságírói kérdésre a tárcavezető közölte: beszélt a hazahívott hágai nagykövettel, a hollandiai magyar ügyvivő pedig volt bent az ottani külügyminisztériumban, a pénteki álláspontot ismételték meg, ezt megköszönte. Úgy fogalmazott: szerinte külügyminiszteri szinten “megtettek mindent”, a sor a miniszterelnökökön van, akik szeptember 29-én Tallinnban találkoznak EU-csúcson. “Reméljük, hogy utána végleg le lehet zárni ezt a kérdést” – foggalmazott. Azonban addig nem küldik vissza a magyar nagykövetet – tette hozzá.

Azzal kapcsolatban, hogy ellenzéki aktivisták tüntettek a csarnokban Vlagyimir Putyin ellen, Szijjártó Péter úgy válaszolt: “mindenkinek joga van kifejezni a véleményét”, ezt tiszteletben tartják. Arra, hogy miért vezették ki őket, a külügyi tárca vezetője azt mondta: erről nincsen tudomása és nem is hozott ezzel kapcsolatos döntést.

