Szigorúan ellenőrzött kamionok

– A legtöbb, nemzetközi fuvarozásban részt vevő kamion mozgását ma már GPS-rendszeren keresztül követik a speditőr kollégák. Szükség esetén, egy rejtett kapcsoló segítségével, a sofőr vészjelzést is le tud adni, amely biztonságosabbá teszi a fuvarozást – mondta el Fülöp Zsolt, a 160 teherautóval rendelkező debreceni Trans-Sped Kft. ügyvezető igazgatója, aki egyben a Magyar Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének elnöke is.

Biztonságos parkolók

– A GPS-rendszer elsősorban a kamionok mozgását követi, melyeknek szigorúan meghatározott útvonalon kell haladniuk. Ha valamelyik jármű erről letér, akkor felmerül az irányítójában, hogy baj történhetett, és egy telefonhívással ellenőrzi a járművezető biztonságát, így szükség esetén azonnal tud segítséget hívni – mondta az ügyvezető. – De a hűtőkamionoknál még a belső hőmérsékletet szekciónként is tudjuk folyamatosan ellenőrizni, és a legapróbb hőfokváltozás esetén a sofőrt telefonon, illetve a belső üzenetküldő rendszerünk segítségével azonnal figyelmeztetjük.

– Ezen túl léteznek a bizton­ságos pihenés céljából kiala­kított parkolók, melyek térfigyelő kamerákkal és beléptető rendszerrel vannak ellátva, igaz, ezek használata drágább, és nem fizeti meg minden szállítmányozó cég. Továbbá megjelent a legújabb, úgynevezett TAPA-rendszer is, mely részletesen szabályozza a fuvarozási lánc működését. Például meghatározza, hogy melyek a megfelelően biztosított pihenőhelyek, hol parkolhat a jármű, illetve szabályozza, milyen időközönként kell a vezetőnek bejelentkeznie, ezzel is minimalizálva a kockázatokat – sorolta Fülöp Zsolt.

– Persze, mindenre nem lehet felkészülni: a kamionokat ért atrocitások az elmúlt időszak tapasztalata alapján szinte kizárólag a migrációhoz köthetők, főleg a franciaországi–nagy-britanniai átkelőhelyen, ahol a Trans-Sped járműveit is speciális védelemmel kellett ellátni, hogy megóvjuk a kollégáinkat. Az arra közlekedő autóink speciális védőfóliát kaptak, a gépjárművezetőinket pedig külön képzéssel készítettük fel a vészhelyzetek elkerülésére – idézte fel az ügyvezető.

Értékes szállítmányok

– A legtöbb problémát és veszélyforrást azonban a vagyonvédelem jelenti, maffiaszerűen működő szervezetek értékes szállítmányok konténereit, vagy akár az egész kamiont is megpróbálhatják eltulajdonítani. Ezt szerencsére nem nyílt támadással intézik, tehát ezek az esetek nem járnak a sofőr bántódásával – tette hozzá. Azt nem lehet még tudni, a berlini tragédiánál használt lengyel jármű esetén milyen biztonsági rendszer működött. Általánosságban azt mondta el a debreceni cég igazgatója, hogy – hazai és európai viszonylatokban is – jellemzően sok járművel rendelkező nagy vállalatok, valamint 1-2 kamiont mozgató kisvállalkozások dolgoznak a nemzetközi piacon, s általában utóbbiak azok, melyek kevésbé tudnak a biztonságra költeni. Fülöp Zsolt szerint a verseny kikényszerítette, hogy a hazai cégek kamionjai is mind modernebbek és felszereltebbek legyenek, úgy becsüli, a járművek kétharmada állhat GPS-alapú ellenőrzés alatt.

HBN–SzT

Berlin – Valószínűleg élt még a támadás idején és megpróbálta megakadályozni a gázolásos merényletet annak a kamionnak a holtan talált lengyel vezetője, amellyel a tömegbe hajtottak hétfő este egy berlini karácsonyi vásáron – írta szerdán a Bild című német lap biztonsági forrásokra hivatkozva.

Budapest – A hétfő esti berlini merénylet egész Európa ellen irányult, így Magyarországot is támadás érte – mondta a kormányszóvivő kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.

Berlin – Tizenkét ember halt meg és sokan megsebesültek hétfő este egy berlini karácsonyi vásárban, amikor a tömegbe hajtott egy teherautó – közölte a német főváros rendőrsége a Twitteren.

