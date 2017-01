Sziget – A Providence többségi tulajdonos lett

Mint írták, megállapodás született arról, hogy az egyik vezető globális tőkealap, a Providence Equity Partners stratégiai befektetéssel segíti a Sziget fesztiváljainak fejlesztését, valamint támogatja a cég azon ambícióját, hogy márkáit globális szinten is megjelenítse.

“A befektető bár többségi tulajdont szerez, az eddigi tulajdonosok jelentős tőkehányadot és a menedzsmentjogokat is megtartják, illetve a jelenlegi csapat látja el továbbra is a portfólióban található fesztiválok, a Sziget fesztivál, a Balaton Sound, a Telekom VOLT Fesztivál, a Gourmet Fesztivál és a Gyerek Sziget operatív vezetését” – áll a közleményben.

Gerendai Károly, a Sziget alapítója kiemelte: a Sziget a továbbiakban a Providence partnereként egy következő növekedési és fejlesztési fázisba léphet.

“Az elmúlt években sok megkeresést kaptunk mind pénzügyi, mind szakmai befektetőktől, de a legszimpatikusabb a Providence ajánlata volt, mert új lehetőségeket nyitott meg előttünk. Új partnerünk segítségével hatalmasat léphetünk előre és elkezdhetünk egy sor olyan ambiciózus projektet, amelyet már egy ideje szerettünk volna megvalósítani. A Providence pénzügyi forrásai és nemzetközi háttere, kiegészülve a mi csapatunk szakértelmével még erősebb pozícióba hoz minket, megnyitva olyan új növekedési lehetőségeket, amelyek korábban nem lettek volna lehetségesek” – fogalmazott az ügyvezető.

A cég operatív működéséért továbbra is az alapító Gerendai Károly és a Sziget többi tulajdonosa felel: Takács Gábor változatlanul a nemzetközi projekteket vezeti, míg Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert a Telekom VOLT Fesztivál és a Balaton Sound igazgatói, valamint a Szigethez kötődő fesztiválok zenei programjait irányítják. A jelenlegi menedzsment csapatot támogatni fogja James Barton, aki a Creamfields fesztivál alapítója és a LiveNation elektronikus zenei igazgatója volt, valamint Paul Bedford, a Cream Group korábbi pénzügyi igazgatója.

A közleményben James Barton úgy fogalmazott, hogy a Sziget csapata elképesztő munkával a világ legizgalmasabb fesztiváljait hozta létre. “Örülünk, hogy minket választottak segíteni a Sziget hazai és nemzetközi növekedési terveit”.

Gerendai Károly kitért arra, hogy a Sziget Kft.-nek most olyan pénzügyi partnerre volt szüksége, amely segít megvalósítani régebb óta tervezett projekteket.

A tranzakció folyamán a Sziget exkluzív pénzügyi tanácsadója a Michel Dyens & Co. volt.

A kommüniké hangsúlyozza, hogy a Providence globális tőkealap 47 milliárd dolláros befektetést kezel a klasszikus tőkebefektetéstől a hitelezésig. 1989-es alapítása óta a Providence több mint 150 vállalatnál hajtott végre befektetéseket, és a média, a kommunikáció, az oktatás, valamint az IT iparágak egyik vezető tőkealapja. Központja Providence-ben, Rhode Islanden található, de vannak irodái New Yorkban, Londonban, Hongkongban és Újdelhiben is.

– MTI –

