Szezonzáró versenyt rendeztek a debreceni salakstadionban

Szezonzáró debreceni versenyt rendeztek a Gázvezeték utcai salakstadionban szombaton, a magyar csapatbajnokság 2. fordulóját láthatta a nagyérdemű. A házigazda Debrecen Speedway SE-nél kényszerű cserét kellett végrehajtani, ugyanis az ukrán Marko Levisin megsérült, így helyére Szegvári Róbert ugrott be, akinek Tabaka József, Benkő Roland és az argentin Facundo Albin volt a csapattársa ezen a megmérettetésen.

Fotó: Derencsényi István

Salakversenyen szinte már szokatlan, verőfényes napsütés fogadta a viadalra kilátogató nézőket, akik a kellemes időjárás mellett több izgalmas futamot és látványos előzést is láthattak.

A nagyhalásziak semmit sem bíztak a véletlenre, csupa külföldi motorost neveztek a versenyre. Ráadásul komoly erősítést hajtottak végre az előző fordulóhoz képest, mivel szerződtették a lengyel Jakub Jamrógot, aki bizonyította tehetségét Debrecenben is. Az Unia Tarnów meghatározó salakosa valamennyi futamában diadalmaskodott, de társai sem vallottak szégyent, másodiknál rosszabb helyezést egyikőjük sem ért el, így fölényes győzelmet arattak.

Második helyen

A házigazda alakulatban Tabaka az első két futamában vereséget szenvedett Jamrógtól és Trofimovtól, majd a következő etapjában motorhiba miatt bukott, viszont a hajrában magabiztosan teljesített, három futamgyőzelmet aratott, köztük egy dzsókeres sikert is elkönyvelhetett. Benkő is húzó embere volt a debrecenieknek, több emlékezetes előzése és sikere is akadt. Albin hozta a tőle már megszokott teljesítményt, a Gázvezeték utcai oválon senki sem írhatja le előre a fiatal argentint. Szegvári pont nélkül zárta a bajnokit.

A debreceni eredmény azt jelenti, hogy a két forduló után Nagyhalász 8 ponttal vezet, Debrecen 6, Gyula 4, Vasad pedig 2 egységet gyűjtött. A háromfordulós csapatbajnokság utolsó viadalának szombaton 14 órától Gyula ad otthont.

Végeredmény:

1. Nagyhalász 51 pont (Jamróg 15, Melnicsuk 12, Kobrin 11, Trofimov 13),

2. Debrecen 39 (Szegvári 0, Tabaka 16, Albin 10, Benkő 13),

3. Gyula 26 (Kovács R. 6, Fazekas 4, Manev 5, Magosi 11),

4. Vasad 9 (Kónya 0, Búri 7, Moldvai 0, Mihálik 2)

VISSZA A KEZDŐOLDALRA