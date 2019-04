Szezont zárt a Berettyó MSE

Fordulatos éven van túl a Berettyó MSE (BMSE) kézilabdaklub, ugyanis a Kabos Endre Városi Sportcsarnok felújítása miatt tavaly júniustól az alapozások nem a megszokott környezetben zajlottak, s ez nem könnyítette meg a munkát. A felnőtt és ifjúsági csapatok edzéseinek a Pálfi István Rendezvénycsarnok adott helyszínt, a mérkőzéseket pedig a derecskei városi sportcsarnokban tartották. A felkészülések a csarnok hiánya okozta nehézségek ellenére zökkenőmentesen zajlottak, és decemberben ismét birtokba vehette régi-új „otthonát” az egyesület.

Harminc új igazolás

A BMSE jó kapcsolatot ápol a város általános és középiskoláival, minden utánpótláscsapatnak tudtak tornatermet biztosítani. Az egyesület 8 utánpótláscsapat versenyeztetésével jelenleg 6. helyen áll a megyében. Idén 30 új igazolás készült az utánpótlás-korosztályban, ennyien gondolták úgy, hogy választott sportáguk a kézilabda legyen.

Gyermekbajnokságban öt csapat játszik, lány és fiú utánpótlás 12-es, 14-es és fiú utánpótlás 15-ös korosztályban. A népszerű, alapozó edzések már kisiskolás korban elkezdődnek. Az U10-es lányok szivacskézilabda-edzéseit szeptembertől Hajdu Magdolna vezeti, az azonos korosztályú fiúk csapata is alakul, így a márciusi folytatásba már be tudnak csatlakozni, és versenyezhetnek is.

Mérkőzések sokasága

Az utánpótlásedzők szakmai munkáját szakfelügyelő segíti, felügyeli; rendszeresen látogatja az edzéseket, mérkőzéseket, s meglátásait, véleményeit továbbítja a szövetségnek. A szakmai koordinátorral mind az edzők, mind a szakvezetők kapcsolata konstruktív, együttműködő, személyisége jó hatással van az edzőkre, tanácsai előremutatóak.

A női felnőtt csapat a megyei bajnokságban szerepel, a tavaszi folytatást a harmadik helyről várják. A lányok reális célkitűzése dobogón végezni. A szakmai munkát új edzők, Varga Gábor és Balázsné Szabó Mária irányítják. A férfi felnőtt csapat az NB II.-es bajnokság északkeleti csoportjában versenyez. Az őszi szezonra való felkészülést Kucskár Imrével kezdték meg a fiúk, szeptember végétől Kovács Ferenc irányította őket. Az edző azonban 2019 tavaszától játékosként tér vissza, ezért januártól már Oláh Barnabás vette át az irányítást. A fiúknak ősszel nem sikerült a pontszerzés, reményeik szerint a tavaszi folytatásban eredményesebbek lesznek és küzdenek a bennmaradásért.

Várják az érdeklődőket

A város önkormányzata, Muraközi István polgármester és a szponzorok mindannyian hozzájárulnak ahhoz, hogy a kézilabdasportág iránt elkötelezettek munkája zökkenőmentesen folytatódhasson. Az egyesület köszöni a szülők támogatását, Szitkó Róbertnek a felújítás időszakában nyújtott segítségét, Kucskár Imrének a férfi felnőtt csapat élén végzett többéves, áldozatos munkáját. A kézilabda iránt érdeklődőket felkészült edzőkkel továbbra is várja a BMSE.

– Kogyilláné H. Szófia –

