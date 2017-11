Szexuális visszaélés gyanújába keveredett az alabamai republikánus szenátorjelölt

A 70 éves politikus cáfolta a vádat és a decemberi pótválasztás előtti lejáratás politikai eszközének minősítette.

A vádat még csütörtökön a The Washington Post hozta nyilvánosságra: Leigh Corfman azt állította, hogy 38 évvel ezelőtt, amikor ő még 14 éves kislány volt, az akkor 32 éves és ügyészként dolgozó Moore szexuálisan zaklatta őt. Arra a kérdésre, hogy miért csak évtizedek múltán hozakodik elő ezzel, azt válaszolta: élete válságokkal volt teli, többször elvált és nem ezzel foglalkozott. Közben három másik alabamai nő is jelentkezett és szexuális zaklatással vádolta meg a politikust. Roy Moore a The Washington Postnak küldött közleményben cáfolta az ügyet. “Ez a vád teljes mértékben megalapozatlan, a Demokrata Párt és a The Washington Post elkeseredett politikai támadása a kampány idejn” – szögezte le a kommünikében, majd Twitter-bejegyzésben is “az Obama-Clinton gépezet liberális öleb-médiájának” tulajdonította az ügyet. Hangsúlyozta, hogy “el akarják hallgattatni” őt.

Közleményt adott ki Moore választási kampánystábja is, kiemelve, hogy amennyiben a négy gyermeket nevelő, 33 éve házasságban élő Moore elleni vádak igazak volnának, akkor “már jóval korábban nyilvánosságra kerültek volna”.

A Republikánus Párt vezető személyiségei, köztük Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakcióvezetője, vagy John McCain arizonai, John Cornyn és Ted Cruz texasi szenátorok Roy Moore visszalépését követelték a decemberben esedékes pótválasztástól.

A Fehér Ház szóvivője, Sarah Huckabee Sanders – aki részt vesz Donald Trump elnök ázsiai körútján -, Vietnamban azt mondta amerikai újságíróknak, hogy amennyiben a vádak igazak, Moore-nak valóban vissza kell lépnie a decemberi szenátusi megméretéstől. Hangsúlyozta azonban: nem szabad megengedni, hogy hosszú évekkel ezelőttre visszanyúló “puszta vádaskodásokkal” tönkretegyék valakinek az életét.

December 12-én a déli Alabamában azért tartanak pótválasztást, mert a korábbi szenátor, Jeff Sessions igazságügyi miniszterként kormánytag lett. Roy Moore a republikánusok keresztény konzervatív táborának képviselője, akiről úgy tartják, hogy nagyarányú győzelmet aratna demokrata párti vetélytársa, Doug Jones ügyész felett.

