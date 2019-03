Szervezetünk a Nap járásához igazodik

– Az óraátállítás befolyásolja, de nem nagy mértékben a bioritmusunkat – válaszolta kérdésünkre dr. Ménes Andrea főorvos, hozzátéve, hogy az óraátállítás emberi szervezetre gyakorolt hatására vannak vélemények pró és kontra. – Ennek pontos kiderítésére nem történtek tudományos megalapozottságú vizsgálatok – folytatta a doktornő.

– Tény: a szervezetünk, a bioritmusunk alkalmazkodik a Nap járásához, tehát ha korábban kel a Nap, az emberek jó része hamarabb is ébred. Jómagam is tapasztalom, illetve hallom, hogy már egy jó hete korábban ébrednek az emberek. Ebből a szempontból a többségnek üdvös az óraátállítás. Ez, ha orvosi szemmel nézem, akkor hasznosnak mondható, hiszen a helyi idő tavasszal is és ősszel is igazodik a Nap járásához. A praxisomban nem találkoztam olyan emberrel, akinek az óraátállítás miatt komoly alvászavarai lettek volna. Az emberek bioritmusa körülbelül egy hét alatt átáll a nyári, illetve a téli időszámításra. Az Európai Unió szavazott a téli és a nyári időszámítás eltörléséről. Ha a nyári marad meg – egy internetes, nem reprezentatív felmérés szerint elsöprő többséggel a nyárira szavaztak az emberek – akkor hozzá kell szoknunk, hogy télen fél 9-kor kel fel a Nap, délután viszont 5 órakor megy le. Ki fogjuk bírni a téli késői napfelkeltét. Az északi országokban délben kel a Nap, és ott is élnek emberek. Akinek alvászavara lesz, biztosan nem az óraátállítás elmaradása okozza majd – mutatott rá dr. Ménes Andrea.

KZS

