Szervereink hűtést kérnek

A nyár legmelegebb napjain a hírek döntő többsége a kánikuláról és a folyadékpótlásról szólt. Arról kevesebb szó esett, hogy az informatikai eszközöknek és szervereknek is kimondottan nagy kihívás volt a hőségben a munka. A gépek számára az ideális üzemi hőmérséklet 20–24 Celsius-fok között van, ha ennél tartósabban melegebb közegben kell működniük a szervereknek, az lassuláshoz, leálláshoz és az élettartam csökkenéséhez vezet, esetenként pedig a szervergép visszafordíthatatlan károsodáshoz, adatvesztéshez is.

Adatvesztéssel járhat

„Ha a hőség miatt leáll a vállalati szerver, akkor megáll az iroda működése, elérhetetlen lesz a weboldal, az e-mail-rendszer, a központi fájlok, esetenként még a számlázás is. Mindez azonnal forintosítható károkat jelent a cégvezetőknek. Szerencsés esetben minimális adatvesztéssel és a munkamegállás kellemetlenségével kell számolni, de az is előfordulhat, hogy a hőség miatt a túlhevülő szerverek visszafordíthatatlanul károsodnak” – foglalja össze Fodor Zoltán, a szerverhosztinggal és szerverüzemeltetéssel foglalkozó DoclerNet Hosting Kft. vezető rendszergazdája. A szakember szerint fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az irodák hűtése mellett több figyelmet kellene szentelni a szerverek hűtésére is.

Tapasztalataink szerint a hazai kis- és közepes vállalatoknál a legkritikusabb a helyzet. Esetükben a fő üzletviteli tevékenység mellett jellemzően kevesebb figyelem marad például a szerverek ideális elhelyezésére, megfelelő hűtésére, noha sokszor a teljes vállalat működése függ egy-egy ilyen géptől.”

Mit tehetünk, ha szeretnénk elkerülni, hogy a hőség kárt tegyen a vállalati szerverekben? A rövid válasz: gondoskodni kell a szerverek megfelelő hűtéséről. Azonban a tartósan és egyenletesen alacsony hőmérséklet biztosítása nem feltétlenül egyszerű és nem is olcsó feladat. Az lehet a legköltséghatékonyabb megoldás, ha korszerű adatközpontban helyezi el a cégvezető a vállalati szervert. Ennél még hatékonyabb, ha a szervert kibérli az adatközpontban, vagy előfizet egy virtuális szerverszolgáltatásra.

Érdemes kideríteni

Van-e 24 órás operátori ügyelet az adatközpontban? Azaz hibajelzés esetén nem üzenetrögzítővel találkozunk, hanem éjjel-nappal rendelkezésre áll egy operátor szakember, aki azonnal segít az év minden napján, akár éjszaka vagy ünnepnapokon is. Van-e az adott szerver üzemeltetéssel foglalkozó vállalkozónak saját adatközpontja és saját csapata, amely teljes egészében szerver hosztingra szakosodott? Érdemes olyan partnert választani, amely saját maga rendelkezik modern adatközponttal és több szakmai területen is képes saját szakemberei révén segíteni. (Pl.: hálózati és rendszergazdai üzemeltetés, 24 órás szolgálatot ellátó operátor csapat, saját értékesítők) Van-e a szerverparkban 24 órás őrszolgálat, biztonsági személyzet, szigorú beléptető rendszer, belső kamerás megfigyelés, önműködő tűzjelző és gázos-oltó rendszer? Az adatközpontok biztonsága kritikus kérdés, hiszen itt fogja tárolni a vállalat az értékes cégadatokat. Ezért a szerverpark fizikai védelme kiemelt szempont kell legyen. Van-e automatikus megrendelést lehetővé tevő, interaktív igény-, hibabejelentő (ticketing) rendszer? Vagyis van-e lehetőség automatikusan megrendelni szolgáltatásokat, működik-e online hibabejelentő felület. Mindez nemcsak kényelmesebbé és gördülékenyebbé teszi az együttműködést, de azt is mutatja mennyire felkészült az adott szolgáltató. Van-e több lépcsős szünetmentes áramellátás? Egy modern adatközpontnak minimum 24 órás energia kiesésére, áramszünetre elegendő saját energiaforrással kell rendelkeznie. Ez lehet szünetmentes tápegység vagy éppen saját aggregátor. Érdemes rákérdezni arra is, hogy az adatközpont több „betápon”, több különböző kapcsolaton jut-e elektromos áramhoz illetve, hogy milyen módon biztosított a szerverek és a hűtési rendszer energia ellátása áramszünet esetén.

Milyen hibákhoz vezet?

A nem megfelelő hűtéssel rendelkező szerver először a CPU működési frekvenciáját csökkenti, lassítva annak teljesítményét, a hálózat működését, az adatbázisok és fájlok elérését. Amennyiben a szerverek tartósan, 30 fok feletti környezetben működnek, a gépek saját ventilátorai sok esetben nem tudják biztosítani a megfelelő hűtést, ilyenkor a védelmi rendszer automatikusan, legtöbbször figyelmeztetés nélkül lekapcsolja a szervert. A tartós túlhevülés hozzájárulhat a gép főelemeinek élettartam-csökkenéséhez, sőt súlyosabb esetben visszafordíthatatlan adatvesztéssel járó károsodása is előfordulhat.

