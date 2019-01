Szeretnék megtartani a dobogós helyezésüket

Mint arról korábban beszámoltunk, csütörtök reggel megkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra a DVSC. A szurkolók nem kis örömére a gárda az őszi szezon végeztével a harmadik helyen telel az NB I-es pontvadászatban, innen várhatja a az Újpest elleni, február másodikai nyitányt. A piros-fehérek többször is jó játékkal nyertek ősszel, és olyan riválisok ellen értek el értékes döntetlent idegenben, mint a MOL Vidi vagy a Ferencváros. Az együttes egészen biztatóan zárta az OTP Bank Liga tavalyi félévét, hiszen az utolsó három mérkőzésén kilenc pontot szerzett és egyetlen gólt sem kapott. A Magyar Kupában is áll a Loki, a legjobb tizenhat mezőnyében az Ajka elleni oda-visszavágós párharc vár rá a következő hónapban.

Az őszi szezonra Herczeg András vezetőedzővel tekintettünk vissza a felkészülés kezdetén a pallagi edzőcentrumban. Mint ismert, az NB I-es klubok tulajdonosai a cívisvárosi szakvezetőt választották az év edzőjének, a csakfoci.hu portál megkeresésére válaszolván.

Valószínűleg annak is köszönhető, hogy Önt látták a legjobb szakvezetőnek, hogy a Loki remekelt az ősszel. Számított ilyen szereplésre a nyáron?

Nem. Azonban örömteli számomra, hogy sok saját nevelésű, illetve fiatal játékos futballozik nálunk. Őket sikeresen vetettük be a mély vízbe, és ezekkel a fiatalokkal tudunk így szerepelni. Másfél évvel ezelőtt az utolsó fordulóban maradt bent a DVSC az első osztályban, s azt követően nagy mértékben kicserélődött a keret összetétele. Akkor már ebbe az irányba indultunk el, de ahhoz képest tavaly óta még több fiatal vagy új futballistát szerepeltetünk. Itt említhetem Kusnyír Eriket, Pávkovics Bencét, Haris Attilát, Csősz Richárdot, Szécsi Márkot vagy Barna Szabolcsot. Ezek a játékosok nagyszerűen illeszkedtek be a gárdába. Jó, hogy a csapat remek teljesítményét mindezt ennyi fiatallal tudtuk felmutatni. Természetesen ez sok ember munkájának az eredménye, sokan segítenek nekünk, és számomra nagy megtiszteltetés, hogy ennek a csapatnak a vezetőedzője lehetek. Azonban ez csupán részeredmény, de ha már itt vagyunk, nyilván szeretnénk ott maradni a dobogón.

Hogyan látja, mik az erényei a mai Lokinak? Legtöbbször a csapategységet és kitűnő morált szokták emlegetni az alakulattal kapcsolatban.

A játékosaink nagyon jó közösséget alkotnak, és jól érzik magukat egymás társaságában. Mindegyiknek célja van a labdarúgásban, el akar érni valamit, és a saját céljaikat alárendelik a csapaténak. A korösszetétel is kiváló, a fiatalok között van néhány tapasztaltabb ember, vezér az öltözőben és a pályán is. Mivel mindent nem lehet megoldani saját erőből, ezért szükség van légiósokra is.

Apropó, a nyáron súlyosan megsérült Haris Tabakoviccsal mi a helyzet?

A csatár már itt volt Debrecenben, és dolgozta végig a rehabilitációt az év végén. Sajnos még a csapattal nem tud edzeni, de jól halad a gyógyulása.

Melyek voltak a legrosszabb, illetve a legjobb pillanatai az ősznek?

A legrosszabb meccsünk a diósgyőri volt, amikor 1–0-s vereséget szenvedtünk. Ott mindent rosszul csináltunk, azt a találkozót sajnos nagyon elszúrtuk. Kerestük ennek okait, és szerintem meg is találtuk. Emellett sok jó mérkőzést játszottunk, például a Vidi és a Fradi ellen idegenben. Hazai pályán sokszor begyűjtöttük a három pontot, többször jó teljesítményt nyújtva. S ne feledjük, az utolsó három bajnokiján gólt sem kapott a DVSC. Nyilván mindig van hova fejlődni, megvannak a saját céljaink, amiben szeretnénk jobbak lenni. Erről sokat beszélgetünk az öltözőben, bízom benne, hogy mindig jobbak és jobbak tudunk lenni.

Herczeg András | Fotó: Molnár Péter

Miként lehet elkerülni, hogy idén tavasszal ne következzen be egy olyan mértékű hullámvölgy, mint történt egy éve?

Tavaly óvatosabb voltam, mint most a szereplésünket illetően. Akkor rengeteg problémánk volt, nagyon sok sérülés és eltiltás hátráltatott minket. Voltak egyéb problémáink is, amelyek negatívan befolyásolták a teljesítményünket. Most stabilabbnak, markánsabbnak érzem a társaságot, jobbak vagyunk szerintem, mint egy éve voltunk. Bízom benne, hogy ez a pályán is megmutatkozik majd idén.

Várható valamiféle változás a keret összetételében a télen?

Úgy vélem, nagy változásra nem lehet számítani. A nyári igazolásainkra nem lehet panasz, Pávkovics, Haris, Avdijaj és Szécsi is meghatározó ember lett. Tulajdonképpen már az nagy változás volt, hogy a korábban felsorolt fiatal labdarúgók beépültek a csapatba.

Mivel lenne elégedett az együttes vezetőedzője az idény végén?

Nagyon boldogok lennénk, ha sikerülne megtartani a harmadik helyet a bajnokságban, ezért fogunk dolgozni. Azzal is tisztában vagyunk, hogy komoly riválisaink vannak ezen a téren, például a Budapest Honvéd, az Újpest, az MTK, a Mezőkövesd. Nekik is hasonló céljaik vannak, és nüanszok dönthetnek majd a végső helyezésekről. Természetesen a Magyar Kupában is a jó szereplés a célunk, szeretnénk minél tovább állva maradni.

– Tamás Nándor –

DVSC: nincs terv, csak minél több meccset megnyerni Debrecen - Tőzsér lett az ősz legjobbja a sportnapilapnál, de az elismerésnél a csapat érdekeit ennél fontosabbnak tartja. Mint arról az év végén beszámoltunk, a Nemzeti Sport elkészítette az őszi szezon játékosainak rangsorát, az újságírók által adott osztályzatok alapján. A Loki csapatkapitánya... Tovább a cikkhez

Fiatal kapust igazolt a Loki Debrecen - Román sajtóhírek szerint Sipos József személyében egy fiatal kapus csatlakozott a DVSC keretéhez. A hálóőr már augusztus óta Debrecenben készül, de a szerződtetésére csak év végén kerülhetett sor. A játékos állítólag az U19-es csapathoz érkezett, de többször is felvitték már az első gá... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA