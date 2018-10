Szeretett, tisztelt kollégánktól, Izsák Ferenctől búcsúzunk

Az Inform Média bármelyik részlegében tűnt is fel, a maga sajátosan harsány modorában mindenkihez kedvesen szólt. Akik ismerték, nekik megszokott volt ez a stílus, és persze a westernre hajazó, mindig elegáns öltözete. Akik pedig nem tudták, ki ő, egy pillanat alatt szívükbe zárták. Feri a társaságban egy igazi showman volt, hamar a társaság középpontjává vált. Még 40 éves korában is képes volt tánc közben lemenni spárgába, és kiválóan utánozta Donald kacsát. Nem lehetett mellette unatkozni.

Brassóban született 1965-ben. A patinás Áprily Lajos Főgimnáziumban érettségizett. A magyar és a román nyelv mellett franciául, angolul, olaszul kiválóan megtanult, de a németet is jól értette. Diákkorában tagja volt szülővárosa magyar néptáncegyüttesének, és szenvedéllyel hódolt a síelésnek. Nagyon hamar síoktató lett. Ha pedig nem volt hó, horgászott.

Párjával, Szente Évával 1990-ben gondoltak egy merészet; áttelepülnek Magyarországra. Debrecenbe költöztek, itt kezdtek új életet. Feri bizton számíthatott nyelvtudására, munkaszeretetére, munkabírására, és persze az állandó optimista, vidám természetére, amely folyamatosan átsegítette a nehézségeken. Mindennek köszönhetően állandóan volt munkája, sőt még tanulni is tudott. Elvégezte az üzleti akadémiát.

Izsák Ferenc 1994. június 14-én az expedícióban kezdte az Inform Stúdió-s pályafutását mint expeditőr. Napilapokat, hetilapokat, alkalmi kiadványokat pántolt, raklapozott. 1999-ben vágógépkezelő lett, ahol magazinokat-mellékleteket tűzött/vágott, és a leendő gépkezelő kollégákat tanította. Feladatai közé tartozott még az expedíció gépeinek karbantartása és beállítása. Az expeditőri tevékenysége mellett szabadidejében napilapok szállítását végezte. A temesvári nyomda beindításánál az új vágógépes kollégák betanításában oroszlánrészt vállalt. 2005. december 31-én 2 évre elhagyta az Informot, majd 2007-ben a Mascus portál vezetésével tért vissza a cégünkhöz.

Munkahelyeinek közös jellemzője volt, hogy ott valamilyen szintű vezetői beosztást töltött be. Közben magánélete is boldogsággal töltötte el: párjával összeházasodtak, előbb lányuk, majd fiuk született; takarékosan éltek, így saját otthonba költöztek. Magyarországon a horgászat maradt a hobbija, ezt egy ideig versenyszerűen is űzte.

Izsák Ferenctől október 4-én, csütörtökön, Debrecenben, a Szent Anna-székesegyházban 18 órakor kezdődő szertartáson vehetnek végső búcsút szerettei, tisztelői, barátai, ismerősei. Temetése szülővárosában, Brassóban lesz.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA