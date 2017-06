Szeretet és gondoskodás Püspökladányban

Az idősekről való gondoskodás mindig fontos szerepet töltött be a település életében. Éppen ezért döntött 2012-ben a püspökladányi önkormányzat egy bentlakásos otthon létrehozásáról, 2016-ban pedig arról, hogy az intézményt a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központhoz integrálja újabb szakmai egységként. Az intézmény társulási formában 10 szakfeladatot lát el, amelyben szerepel házigondozás is. Az Idősek Otthonának átadó ünnepsége a napokban volt.

Egyre nagyobb az igény

Bodó Sándor, a térség orszá­g­gyűlési képviselője köszöntőjében kitért arra, hogy rögös út vezetett az átadásig. Mint mondta, nagy döntés volt az, amikor az önkormányzatok felvállalták, hogy szervezett formában gondoskodnak az idősekről. Ebben a munkában a települések egymásra találtak és úgy, ahogyan a sárréti térségben is, társulások jöttek létre. Ezek által hatékonyabb és eredményesebb lett a munka. Így született meg a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ. A képviselő kitért arra, milyen összetett munka szükséges ahhoz, hogy egy ilyen jellegű intézmény megnyithassa kapuit. A tervezés, kivitelezés mellett az egyik legnagyobb feladat a különféle szakhatósági engedélyek megszerzése. Azonban a kitartó munka meghozta gyümölcsét.

Az átadó ünnepségen Dombi Imréné polgármester elmondta, hogy adósai voltak Püspökladánynak ezzel a házzal, hiszen nagy az érdeklődés, az igény a 24 órás felügyelet iránt. A képviselő-testület a legjobb döntést hozta a bentlakásos otthon működésével kapcsolatban, hiszen egy szociális intézménynek, egy önkormányzatnak, mindig egységben kell gondolkodnia. Emiatt döntöttek arról, hogy a Segítő Kezek tagintézményeként fog működni a ház.

Az otthon átadása az eredeti tervhez képest három évet késett. Ennek okáról kérdeztük a polgármestert, aki elmondta, hogy a kivitelező cég csődbe ment, emiatt újra kellett kezdeni a pályáztatást.

Elmagányosodás ellen

Az Idősek Otthona 30 fő befogadására alkalmas, az ellátottak a napokban birtokba is veszik az épületet. Az otthont a modern kor igénye szerint rendezték be, kétágyas szobákban biztosítják az idősek szakszerű felügyeletét. Heti négy órában orvosi vizit is van az intézményben, természetesen gyógyszerekkel, a gyógyászati eszközökkel felszerelt orvosi szoba is megtalálható. A mindennapok során kiemelt figyelmet fordítanak majd a mentálhigiénés gondozásra az időskori elmagányosodás elkerülése érdekében.

Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető elmondta, hogy az ide beköltöző idősek életében egy új szakasz kezdődik. Az itt dolgozók különféle programokkal igyekeznek hátralévő nyugdíjas éveiket szebbé, tartalmasabbá tenni, illetve próbálják pótolni a hiányzó családi gondoskodást.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA