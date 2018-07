„Szerencsésnek mondhatom magam, hogy a munkám során a világ összes nagyobb fesztiváljára eljutok”

Melyiket kedveled jobban: teljesen új dalokat írni vagy másik műveit újraértelmezni egy remix formájában?

Mindkettőt nagyon élvezem, teljesen más munkafolyamat a kettő. Nyilván imádom, ha egy teljesen új R3HAB-dal születik, amikor a semmiből lesz valami. Viszont az is remek, amikor fogok egy népszerű slágert és hozzáadom a saját személyiségemet, és egy teljesen más darabbá formálom ezzel. Mindkét feladat fantasztikus dolog.

Mennyire könnyű ráérezni az eredeti szerző világára, amikor az utóbbival foglalkozol?

Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megtartsam a dal eredeti stílusát, ehhez pedig érezni kell azt. Én aztán ehhez adom hozzá a saját jegyeimet. Egy jó tanács: semmiképp nem próbáld meg beleerőltetni a saját hangzásodat, helyette kooperálj az eredeti szerzőkkel. Így tudod csak elkészíteni a legjobb mixet.

Korábban készítettél egy dalt Quimm Lewis-szal. Mit érdemes tudni erről a kollaborációról?

Ő egy elképesztő dalszerző és fantasztikus hangja is van. Imádom a lélekkel teli hangjait, így ez igazán jól passzolt az én elképzeléseimhez. Remek munka volt.

Skytech-kel pedig több közös mű is született. Mintha vele még inkább megtaláltad volna a közös nevezőt.

Skytech a haverom! Rengeteget lógunk együtt, rendszeresen elrepül hozzám, és alkotunk valamit közösen a bredai stúdiómban.

Tavaly ősszel jelent meg első saját szólóalbumod, a Trouble. Várható idén a folytatás?

Igen, mindenképp, ráadásul hamarosan többet is elárulok majd róla, de egy dolgot már most is el tudok mondani: augusztus 24-én jelenik meg. Érdemes lesz figyelni a csatornáimat, mert ez elég közel van már, szóval jönnek a részletek hamarosan.

Az első albumon is sok vendég szerepelt. Ez így lesz a most érkező anyagnál is?

Igen, lesz néhány nagyon különleges kollaboráció a lemezen, amelyek miatt nagyon izgatott vagyok. Alig várom, hogy mindenkinek elmondhassam, de erre még egy kicsit várni kell.

A sok stúdiózás és fellépés mellett jut időd arra, hogy ellátogass fesztiválokra nézőként?

Azokat a fesztiválokat mindig megpróbálom megnézni, amelyeken majd fellépek. Csak, hogy kicsit ráérezzek a hangulatra, megnézzek pár érdekes fellépőt és hogy lazuljak. Sajnos nincs túl sok szabadidőm, nem tudok egész nap kint lenni egy-egy rendezvényen, ugyanis készülnöm kell az esti fellépésekre és más jellegű feladataim is vannak.

Mindenesetre nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy a munkám során a világ összes nagyobb fesztiváljára eljutok, szóval nem panaszkodhatom.”

Amerikai zenekarával érkezik a Campusra az Ignite magyar frontembere Debrecen - Téglás Zoltán csaknem 25 éve tagja az Orange Countyban alapított Ignite zenekarnak, de dolgozott a Pennywise-szal, illetve olyan bandákkal, mint a Motörhead és a Social Distortion. A magyar felmenőkkel rendelkező Los Angeles-i születésű énekes a zenei karrierje során már csaknem a fél... Tovább a cikkhez

Világsztárokkal tarolnak a Campus Fesztiválon Debrecen - Akon, az amerikai zenei ikon július 21-én lép fel a Campus Fesztiválon. Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Gwen Stefani, David Guetta vagy Michael Jackson – csak néhány előadó, akikkel a dalszerző-énekes Akon, a Campus Fesztivál hiphop és R&B sztárja már dolgozott együtt. Ha Scooter, ak... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA