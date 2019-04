Szerencsejáték Zrt.: 104 milliós csúcsnyeremény a Kincsem+ TUTI lóversenyfogadási játékon

“A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft-vel azon dolgozunk, hogy még inkább megismertessük a fogadókkal a lóversenyt, ezért áprilistól megújítjuk a Kincsem+ TUTI játék kommunikációját” – jelentette ki Kompolti Péter. Hozzátette, úgy gondolja, hogy a hazai lóversenysport fellendítésének egyik állomása lehet a Kincsem+ TUTI széleskörű, figyelemfelkeltő népszerűsítése, mert a sportfogadásnak ez a különleges válfaja egyelőre még kevésbé ismert és elismert a hazai játékosok körében. Az igazgató-helyettes kiemelte: ehhez 4500 értékesítési pontból álló országos hálózatával tud a legjobban hozzájárulni a Szerencsejáték Zrt. A lottótársaság állami vállalatként fontosnak tartja, hogy a játékból befolyó többlet-bevételek révén támogassa a nemzeti lóversenysport ügyét és így tevékenyen hozzá tudjon járulni ahhoz, hogy újra nemzeti értékként kezeljék.

Pécsi István, a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. és a Kincsem Nemzeti Kft. ügyvezetője emlékeztetett rá, hogy az 1800-as évek elején meghonosított sport olyan kiemelkedő magyar versenylovakat adott a világnak, mint a legendás Kisbér, Kincsem, Imperiál vagy Overdose. Az ügyvezető szerint óriási lépés és lehetőség a magyar lóversenyzés számára, hogy a Szerencsejáték Zrt.-nek köszönhetően bekerülhetett egy országosan ismert, népszerű hálózatba. Kiemelte: a fogadás szorosan hozzátartozik a lóversenyhez, és egy teljesen más élményszintre juttatja az embert.

“A Kincsem+ TUTI játéknak köszönhetően már többen váltak milliomossá Magyarországon, ráadásul az év elején rekord is született, egy szerencsés vidéki fogadó ugyanis a lóversenyjátékok hazai történetének eddigi legnagyobb összegét, több mint 104 millió forintot vihetett haza” – ismertette Pécsi István, aki hangsúlyozta, hogy a lóverseny önmagában is izgalmas és látványos esemény, de akkor élhető át igazán egy-egy futam varázsa, ha fogadunk is a verseny kimenetelére.

Amint elhangzott, a különleges fogadási forma 2017 óta elérhető a Szerencsejáték Zrt. értékesítőhelyein, s egyre népszerűbb a játékosok körében. Mivel a játék nem igényel előzetes lóversenyismeretet, így az egyszerűség, és a könnyedség élményét kínálja a fogadóknak, ráadásul az év minden napján játszható.

– MTI –

