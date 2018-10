Szerelni, futni, célozni

Tavalyi ígéretükhöz híven pontvesztés nélkül, azaz a maximálisan elérhető száz ponttal, illetve az év legjobb időeredményével – negyvenegy csapatból – ismét, immáron negyedik alkalommal bajnokok lettek az országos kismotorfecskendő-szerelési bajnokságon. A verseny célja, hogy az ország tűzvédelmében tevékenykedő szervezetek csapatai versenyszerű keretek között mérhessék össze felkészültségüket és tudásukat.

A nyolc állomásos bajnokság minden évben áprilisban indul és október elejével zárul. Gyűjtötték a pontokat, faragták a másodperceket, hogy októberben magasba emelhessék a győztesnek járó serleget. „A püspökladányi tűzoltók szeretnek nyerni” – mondta el Kiss Lajos alezredes, a Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője. „Összeszokott bajtársak, akik szavak nélkül is megértik egymást, és nagyon gyorsan futnak” – folytatta a tűzoltósági felügyelő, aki maga is sportcipőt húz, ha nincs meg a hétfős létszám esetleg egy-egy dunántúli verseny során. Nehéz sokszor megoldani az utazást, mert sok apróság várja otthon a tűzoltókat, de van, hogy utazik a család meg a babakocsi is a versenyekre, drukkolni.

A serleg a magasban

A püspökladányi bajnokok idén is többször szerelték össze 28 másodperc alatt a tömlőket, sugárcsöveket – mindezt a száz méteres távon –, hogy a végén egy pontos célzással oltsák ki a céltábla piros lángját – tájékoztatott Papp-Kunkli Nóra hadnagy, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

