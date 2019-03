Szerdán is több helyen lángolt az aljnövényzet

Debrecenben, a Diószegi út és a Lahner utca kereszteződésében két személygépkocsi ütközött össze tegnap reggel. A debreceni hivatásos tűzoltók vonultak a balesethez. A járműveket áramtalanították, majd megszüntették az üzemanyagfolyást. A ütközésben nem sérült meg senki.

A debreceni Hétvezér utcában egy három méteres faág lógott, a közúti forgalmat veszélyeztette. A debreceni hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal eltávolították a faágat.

Három személyautó és egy kisteherautó ütközött össze tegnap délben Debrecenben, a Külsővásártéren. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járműveket, majd áramtalanították azokat. A mentőszolgálat egy sérültet kórházba szállított.

Görbeháza közelében az M3-as autópálya mellett foltokban égett a gaz tegnap délelőtt. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Szorgalmatos külterületén három és fél hektáron a száraz aljnövényzet foltokban égett. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. Háromszáz négyzetméteren foltokban a nádas égett Hajdúszováton, a Bocskai István utcában. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Nádudvaron, a 3406-os számú közút mellett égett a nádas közel huszonöt hektáron. A püspökladányi, a karcagi és a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók mellett a kabai önkéntes tűzoltók is vonultak. A lángokat két vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg. Az oltást a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.

Ezután kétezer négyzetméteren égett a nádas és az avar Nádudvaron, a 3407-es számú úton is. A tüzet a püspökladányi és a debreceni hivatásos tűzoltók oltották el. Tetétlenben, a Csukás tanyán két hektáron lángolt a csatorna part. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Kabán is több helyen a nádas égett, az út melletti árkokban. Az oltást a debreceni és a püspökladányi hivatásos tűzoltók végezték el.

Kora este Földesen, a Debreceni utcában egy melléképület égett, amelyben egy személyautó és egy kerékpár is tároltak. A tűz tovább terjedt a szomszédos helység födém szerkezetére is. A püspökladányi, a berettyóújfalui és hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók négy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat, eközben két gázpalackot is sikeresen kihoztak az épületből. A villamos hálózatot a tűzoltók leszakaszolták a melléképületet, így a lakóépület áramszolgáltatása megmaradt. A tűzben nem sérült meg senki.

A Hajdú-Bihar megyei rendőrök az elmúlt 24 órában 1 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek, amely könnyű sérüléssel végződött. A szolgálatot ellátó állomány 6 személyt fogott el, akik közül 4 főt bűncselekmény elkövetésén értek tetten, míg 2 főt a velük szemben érvényben lévő körözés alapján. A rendőrök 19 személyt állítottak elő, köztük 7 főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés 6 esetben történt.

