Szeptember 6-áig kell döntést hozni

Helybenhagyta a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi bíróság határozatát a Debreceni Törvényszék, így jogerőssé vált a döntése, miszerint nem a képviselő-testület, hanem az önkormányzat ellen kellett volna pert indítania Dombi Imréné polgármesternek.

A püspökladányi településvezető a polgármesteri tisztségre való méltatlanságát kimondó önkormányzati képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése érdekében fellebbezett.

A Dombi Imréné a jogerős végzés kézhezvétele után most újabb kérelmet adott be, amelyben már helyesen jelöli meg az alperest. A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak a beérkezéstől számított 30 napon belül kell döntenie az ügyben. Nemperes eljárás esetén az ítélkezési szünet is beleszámít a határidőbe, így a három bíróból álló tanácsnak szeptember 6-ig kell meghoznia végzését – válaszolta a Napló kérdésére Tatár Tímea, a Debreceni Törvényszék sajtószóvivője.

Nem jogi személy

Dombi Imréné július 6-án Püspökladány Önkormányzatának képviselő testülete ellen indított nemperes eljárást. Azt kérte, hogy a bíróság helyezze hatályon kívül azt a testületi határozatot, amely a polgármesteri tisztségre való méltatlanságát mondja ki. A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság július 18-án a polgármester kérelmét visszautasította, érdemben azonban nem döntött arról, mivel először a kérelmezett (a képviselő testület) perbeli jogképességét vizsgálta. Mivel a testület nem jogi személy, így perbeli jogképessége nincs. Az elsőfokú bíróság határozata értelmében a Dombiné a kérelmét az önkormányzat ellen terjesztheti elő.

HBN

Fellebbezett a határozat ellen Dombiné Debrecen, Püspökladány - Marad vagy megy a polgármester, úgy tűnik, hosszú idő kell még, amíg ez kiderül. Nem a képviselő-testület, hanem az önkormányzat ellen kellett volna pert indítani a polgármesteri tisztségre való méltatlanságát kimondó önkormányzati képviselő-testületi határozat hatályon k... Tovább a cikkhez

A méltatlansági eljárás jogszerűségét vizsgálja Püspökladány - A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kéri egy képviselő-testületi határozat semmissé tételét Dombi Imréné (Fidesz–KDNP), a Sárrét menti város polgármestere. Ezt a határozatot a június 28-ai ülésén hozta a testület, és abban a képviselők egyhangú voksolással – hét kormányp... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA