Szépségverseny, majd lagzi

Május másodikán kiderül, ki lesz 2019 legszebb menyasszonya. A koronára két hajdú-bihari ara is esélyes, Nagy Kitti mellett Balogh Alíz képviseli majd a megyét a megmérettetésen. A 29 éves szülésznő rendkívül szoros versenyben Kitti mögött a második helyen végzett a területi döntőn, és reméli, a májusi, országos fináléban is jól szerepel majd.

– A területi döntő szép emlék, Lalival mi szinte mindenre fogadunk, természetesen nem maradhatott ki a továbbjutás kérdése sem. Amikor kimondták a nevem, a párom felkiáltott örömében, hiszen továbbjutottam, és a fogadást is megnyerte – idézte fel mosolyogva Alíz. Elmondta azt is: a jó hír után egyből az jutott eszébe, az esküvő előtt egy hónappal újra stresszben lesz majd a miskolci finálé miatt. – A párom márciusban végig videózott, amiből összeállította, hogy min kell változtatnom: például hiába izgulok, nem szabad elsietnem a felvonulásomat, magabiztosabbnak kell lennem, hiszen rengeteget számít a kisugárzás. Bízom benne, hogy a „menedzselésének” köszönhetően az országos döntő is kedves emlék lesz.

Megsejtette

Alíz és párja, Lali között első pillantásra fellobbant a szerelem, s mára olyan szoros kötelékké fonódott, hogy júniusban hivatalosan is összekötik az életüket.

– Lali mellett érzem egésznek az életem. Szeretek a menyasszonya lenni, de a legjobban azt várom, hogy a felesége lehessek. Tavaly nyáron volt az eljegyzés: én már sejtettem a dolgot, mert nagyon kíváncsi típus vagyok, szeretek mindent kideríteni. A párom mindent megtett, hogy titokban tartsa, nem árulta el, hova megyünk és mennyi időre, mindössze annyit mondott, a szép szettjeim mellé fürdőruhát is készítsek be. De én kiszimatoltam, hogy a kedvenc belföldi szálláshelyünkre megyünk, Egerszalókra – árulta el Alíz.

Feledhetetlen élmény

Azonban úgy tűnt, az égiek nem lesznek kegyesek a szerelmesekhez, mert előtte pár nappal rossz volt az idő, de a nagy napra végül az ég is kiderült.

– Kicsit elkenődtünk a rossz időt látva, de szerencsére ragyogó időjárás fogadott minket. Hónapfordulónk lévén kaptam egy nagy rózsacsokrot – erről Lali sosem feledkezik meg –, emiatt úgy voltam vele, aznap már nem fog történni több különleges. Mivel a szokásosnál nagyobbal lepett meg, így élve a gyanúperrel, kerestem a csokorban a gyűrűt, de nem volt sehol – nevet. – Végül a vacsoránál jött el a pillanat, letérdelt és megtörtént a romantikus, sírós lánykérés. Nagyon szép, mindkettőnk számára feledhetetlen pillanatok voltak – osztotta meg emlékeit.

Alíz a hazatérést követően mindenben szabad kezet kapva elkezdte szervezni az esküvőt: június elején a családdal és a barátokkal együtt 160-an ünnepelnek majd a debreceni lagzin. A szerelmesek ezt követően balatoni előnászútra indulnak, majd január környékén külföldön töltik el a mézesheteket, méghozzá valami meleg, kellemes helyen, de hogy hol, az még titok.

