Szépségtanácsok a Science Caféban

Az érdeklődők szakember közreműködésével kaphatnak felvilágosítást arról, hogy valójában mi lehet a kellemetlen, kevésbé szép látványt nyújtó pattanásos bőr kialakulásának háttere, ugyanakkor az előadó arra a kérdésre is keresi a választ, hogy betegségnek tekinthető-e a pattanások megjelenése, és ha igen, mikortól számít annak.

– Ismertetve a pattanásos bőrhöz vezető hormonális, étrendi és környezeti változásokat végigbeszéljük a lehetésges terápiás megoldásokat, és azokat a gyakorlati tanácsokat is, amelyek a pattanásos bőr szakszerű kezeléséhez szükségesek – mondta a hirek.unideb.hu portálnak Törőcsik Dániel. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Bőrgyógyászati Tanszék egyetemi docense végezetül bemutatja a klinika kutatásait, és azokra az eredményekre is felhívja a figyelmet, amelyek a gyakorlatban is hozzájárulhatnak a pattanások eltüntetéséhez és az egészséges bőr megőrzéséhez.

A Science Café szokatlan környezetben, az intézmény falain kívül népszerűsíti közérthető, olykor játékos formában a legfrissebb, legérdekesebb tudományos eredményeket. A rendezvény szerdán 17 órakor kezdődik a Csapó utcai bevásárlóközpont könyvesboltjában.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA