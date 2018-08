Szépségek lepték el Balmazújvárost

– A Földön minden nő királynő, mindenkinek más az első, ma éjjel mégis te vagy a fény lelkünk egén, mit mondjak én, a szépség mesél – vallja Fásy Ádám üzletember, a Magyarok Világszépe, Miss Intercontinental Hungary szépségverseny tulajdonosa, aki Balmazújvárosban készíti fel a 14 döntős lányt, a péntek este Budapesten megrendezendő döntőre.

A hölgyek augusztus elsején költöztek be az újvárosi Hotel Kamillába, ahol többek közt a négy színpadi koreográfiát tanulták meg; magyar viseletben, koktélruhában, fürdő- és estélyi ruhában vonulnak majd.

Fásy Ádám nevét tizenöt éven keresztül a szépségiparból ismerhettük, majd 2006-tól tíz év szünet következett az életében, viszont két évvel ezelőtt úgy döntött, visszatér a kezdetekhez.

Fásy Ádám | Fotó: Derencsényi István

– 1991 és 2006 között több mint 25 szépségkirálynő képviselte hazánkat a nemzetközi versenyeken, abból három egyébként debreceni volt, és tavaly cívisvárosi lányé lett a Magyarok Világszépe koronája.

Debrecen a szépség Mekkája!”

– jelentette ki Ádám. – Örültem, hogy két évig otthont adott a város a versenyeknek. Ha visszaemlékszem, tavaly előtt 15 ezer ember volt a főtéren a Nagytemplom előtt, 2017-ben pedig a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon mutatkoztak be a lányok. Már hagyományosnak mondható, hogy Balmazújváros ad otthont a felkészítő tábornak. Nagyon jó emberek laknak itt és mindig szeretettel fogadnak bennünket, úgy érzem magam, mintha otthon lennék – mondta.

A válogatás

Az idei Miss Intercontinental Hungary királynője a Fülöp-szigeteken fogja megmérettetni magát, és mellé 5000 euróval lesz gazdagabb. A szépségversenyre erdélyi, felvidéki és kárpátaljai magyar lányok is jelentkezhettek.

– Lebontottam a határokat, és számomra nincs Trianon, régi nagy Magyarország van, és a verseny ennek a szellemében épült fel. Szép a nyeremény, de nekem a küldetés sokkal fontosabb. Karitatív feladatai is lesznek az első helyezettnek. Az elmúlt években Debrecenben óvodáknak, iskoláknak vittünk ruha- és játékadományokat – hangsúlyozta Fásy Ádám. – Több száz lány közül, több szűrőn keresztül válogattuk ki a döntősöket. Arra figyeltünk, hogy fizikálisan jó felépítésűek legyenek, bájukkal, kisugárzásukkal vegyenek le minket a lábunkról és beszéljenek nyelveket – magyarázta.

A döntős

Az egyes sorszámmal induló debreceni Muszka Gréta képviseli majd a péntek esti döntőben a megyénket.

Muszka Gréta | Fotó: magánarchívum

– Mivel tavaly debreceni lány nyert, jobban motivált a jelentkezésre is. Az elmúlt években a verseny közel állt Debrecenhez, mind a felkészítő tábor vagy a döntő, ezért is érdekelt annyira. Korábban már részt vettem szépségversenyen, akkor láttam bele a háttérben futó munkába, és megtetszett – vallja Muszka Gréta. – A tábor nagyon tartalmas és zsúfolt, az étkezéseket leszámítva folyamatosak a tánc- és járáspróbák, valamint az edzések, de néha jut kikapcsolódásra is időnk, medencézni vagy napozni – mosolygott a szőke lány.

Nem indul többször

A budapesti döntőn a zsűriben a 2017-es Magyarok Világszépe- és Miss Intercontinental Hungary-nyertes Senánszky Flóra is szerephez jut, ő is pontozni fogja a lányokat. A debreceni hölgy a tavalyi világversenyen 75 ország képviselői között a 9. helyezést érte el.

– Egyik szemem sír, a másik nevet, mert átadom a koronát pénteken, de nagyon sok új élménnyel és tapasztalattal gazdagodtam. Nagyon kíváncsi vagyok már, hogy ki lesz az új királynő, és igyekszem mindenben segíteni neki, amiben csak tudok – mondta Flóra.

Senánszky Flóra | Fotó: magánarchívum

– Szerencsésnek érzem magam, hogy jobban megismerhettem a lányokat, és mindenkivel válthattam pár szót.

Szerintem amit a zsűrizésnél figyelni kell, az a kisugárzás és a színpadi teljesítmény, hiszen a világversenyen ez fontos lesz”

– fogalmazott a 2017-es királynő. Elmondta, nem tervez több versenyen indulni, a modellkarrierjére fog koncentrálni.

