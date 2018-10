„Szépkorban” is egészségesen!

Rendszeres testmozgással, megfelelő táplálék- és folyadékbevitellel, valamint elegendő alvással könnyen meghosszabbíthatjuk életünket – hangsúlyozta a háziorvos.

A doktornő további jótanácsként a szellemi frissesség fontosságáról is beszélt, ugyanakkor a napi rutintól való eltérés, valamint a káros szenvedélyek mellőzése mellett felhívta az érdeklődők figyelmét a szabadidő hasznos eltöltésére is. A doktornő intelmei most is, mint mindig, megszívlelendőek. Az ép testben ép lélek fontos iránymutatás életünk felnőtt és időskori szakaszában is, mely ugyan nem garancia az örök létre, azonban életünk időtartamát mindenképp növeli.

– Miska Andrea –

