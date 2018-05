Szépen csillog a bronzérem a balmazújvárosi férfi kézisek nyakában

Az újvárosi férfi kézisek a spanyol Juan Javier Cabanas és a tősgyökeres balmazújvárosi Tréki Tamás irányításával kezdték meg a másodosztály küzdelmeit. Király Sándor főtámogató feljutásra esélyes csapatot alakított ki Balmazújvároson. Ennek megfelelően több NB I-es rutinnal rendelkező játékost igazolt le, többek között a kapuba Kovács Jánost Mezőkövesdről, valamint Vácról visszatért a korábbi közönségkedvenc Darko Pavlovic és Nagy Norbert is. A szezon eleje ennek ellenére kicsit döcögősen indult, hiszen az első öt meccset követően mindössze négy egység állt a csapat neve mellett.

Tréki Tamás akkori másodedző elmondása szerint idő kellett ahhoz, hogy megszokják a játékrendszert, és megismerjék egymást a játékosok.

Az idő előrehaladtával egyre jobban alkalmazták a taktikai utasításokat, amellyel megnőtt a játék színvonala is”

– tudatta Tréki Tamás.

Aztán összeállt a mozaik, az őszi szezon hátralévő összes mérkőzését megnyerte a csapat. A bajnokság mellett a Magyar Kupában is brillíroztak Kovács Jánosék. A kupában az NB I-es Gyöngyös, a Budakalász és a Komló is fejet hajtott a fiúk előtt a Kőnig Rendezvényközpontban. A Liga Kupában is legyőzték Tréki Tamásék a Gyöngyöst. A szurkolók űzték-hajtották az övéiket, egyszerűen tűkön ülve várták a tavaszi szezont, a Liga Kupa, a bajnokság és a Magyar Kupa küzdelmeit egyaránt.

Váratlan bejelentés

Derült égből villámcsapásként sújtott le a csapatra, hogy az anyagi helyzet és a támogatók hiánya miatt több kulcsjátékostól meg kellett válni az egyesületnek. A rutinos emberekkel együtt a spanyol szakember Cabanas is távozott Balmazújvárosról. Sajnálták őket a szurkolók, hiszen nagyon közel került egymáshoz a csapat és a közönség. A siker szó szerint összekovácsolta a játékosokat és a kézilabdarajongókat.

A csapat élére került Tréki Tamástól megtudtuk, hogy sokkolóan hatott a hír a csapat háza táján. Úgy gondolja, hogy az itt maradt játékosok és a fiatalok kiváló kohéziót alkottak. A vártnál sokkal eredményesebb játékot mutattak be a tétmérkőzéseken. Megint új játékrendszert kellett felépíteni. Az általa már trenírozott fiatalok hamar felvették a ritmust. Így elkerülték a szezon elején egyszer már tapasztalt gyengébb játékot.

A rutinosak a fiatalokkal együtt foggal-körömmel harcoltak Balmazújvárosért. Összeszorították a fogukat, de a Liga Kupa negyeddöntőjében kettős vereséggel kiestek az első osztályú Vác ellen. Majd folytatódott a bajnokság, sorozatban 9 győzelmet követően az ezüstérmes Békés megálljt parancsolt Tréki Tamáséknak. Olyan vereség volt, amely ugyan fájt, de lehetett belőle tanulni. Azt szokták mondani, hogy azért szép játék a sport, mert mindig van egy következő mérkőzés. Azokon a következő mérkőzéseken kiemelkedőt a fiatalok, ugyan a Csurgó időközben nem engedte a Balmazújvárost a Magyar Kupa debreceni Final Four-ba jutni, de a bajnokságban erőn felül teljesítettek a fiúk. A realitást, a papírformát borítva a Balmazújváros büszkén állhatott fel az NB I/B Keleti csoportjának a képzeletbeli dobogó harmadik fokára.

A „Csikó” becenevet viselő szakvezető rendkívül büszke a társaságra, a változásokat szem előtt tartva kihozta a csapat a maximumot. Azonban kicsit csalódott a listavezetővel szemben kialakult egy pontos lemaradás miatt. Ne feledjük, ha mindenki a szívére teszi a kezét, akkor nem lehet hiányérzete a Balmazújvárosi Kézilabda Klubnak és a szurkolóknak sem.

Megnőtt ázsió

A tavasszal pályára lépő játékosok ázsiója rendkívül mértékben megnőtt. Szeretnének mindenkit itt tartani. A csapat erőssége az lenne, ha nem tömegével kellene igazolni, hanem együtt maradna a gárda. Így a játékrendszert nem a nulláról kellene elkezdeni a nyári felkészülési időszakban, hanem a bemutatott játékot fejleszthetik. A szezon ugyan véget ért, de a játékosok nem állnak le az edzésekkel, május végéig napi egy edzéssel tartják szinten a tudásukat – tudtuk meg Tréki Tamás szakvezetőtől.

– Bánhegyi Zoltán –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA