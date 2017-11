Szépek, gusztusosak, édesek, sósak – és persze házi készítésűek

Kora délután még csak nézegetni, gusztálni lehetett, később, miután a zsűri véleményt alkotott róluk, a támogatói jegy ellenében már kóstolni is a magukat kellemes fizikai valójukban kínáló süteményeket Hajdúszováton, a szombaton megrendezett VII. Torta és Süteményfesztiválon. Az iskola tornatermében felállított hosszú asztalon nagy tortatálakon, illetve kis süteményes tányérokon sorakoztak az ínyencségek. szemlélőjük bőven akadt, hiszen az alkalomra a szomszédos művelődési ház nagytermében népzenei és modern produkciókat előadó vendégeket is hívtak a rendezők. Ez pedig már önmagában is sok érdeklődőt vonzott. Kísérő programként Porkoláb Ferenc népművész szűrrátéteit, valamint Szegény Ildikó Art-díjas grafikus alkotásait tekinthette meg a közönség.

Receptkönyv a tizedikre

Térjünk azonban vissza a tornaterembe, ahol az eseményt rendező Négy Évszak Kulturális Egyesület vezetőjét, Tóth Károlyt kérdeztük a rendezvényről.

© Fotók: Kovács Péter

– Célunk, hogy a szüleink, nagyszüleink régi receptjei alapján készült süteményeket bemutassuk, ezzel megőrizzük, tovább vigyük a településünk, a tájegységünk gasztronómiájának ezt az ágát. Természetesen a modern ízvilág is helyet kaphat a rendezvényünkön, sőt, a régi és az új ötvözésével egészen különleges alkotások is készülnek. Szerte a megyéből édes- és sós aprósütemény, valamint torta, tortakülönlegesség kategóriában több mint negyven féle süteményt neveztek készítőik. A sorrendet egy háromtagú szakmai zsűri állapítja meg. Változás a korábbi évekhez képest, és ez egyben egy örvendetes tendenciát is mutat, hogy az idén több fiatal is nevezett saját tésztával. Nem titkolt célunk, hogy három év múlva, a tizedik fesztiválra az addigi legjobb sütemények receptjeiből egy könyvet adjunk ki.

A fiatalok is tudnak

– Szeretném megmutatni, hogy a fiatalok is tudnak süteményeket készíteni, és szeretném magam ebben is kipróbálni. Most sós aprósüteményt sütöttem – mondta Oláh Tünde, aki már tavaly is indult lakóhelye versenyén. – Korábban már ettem ehhez hasonló sósat, és nagyon ízlett. Kiválasztottam a receptet, kora reggel felkeltem és elkésztettem. Így első próbálkozásra, már a versenyre.

Hajdú Kata még csak hetedik osztályos, de versenyzőként már a második alkalommal vesz részt a fesztiválon. Egy éve édes aprót, az idén erdei gyümölcsös tortát készített. – Először sós apró süteményt akartam csinálni, aztán láttam egy ellenállhatatlan receptet, hol máshol, mint az interneten, és persze, hogy amellett döntöttem. A piskótatésztára a mamám, krémkészítésre édesanyám tanított meg. A tortakészítés egyszerűbb volt, mint egy éve az apró sütemény. Jövőre nevezek-e? Nem kérdés, igen!

