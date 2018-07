Szép épület a színvonalas oktatáshoz

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ finanszírozásából közel 150 milliós beruházás valósul meg az Irinyi Károly Általános Iskola és AMI Petőfi utcai székhely intézményében, továbbá felújítják és korszerűsítik a tornatermet is. Cél, hogy a már meglévő színvonalas oktatáshoz megfelelő infrastrukturális háttér társuljon. Az épületen nyáron elvégzik a külső szigetelést, lecserélik s tetőt, korszerűsítik a fűtést és akadálymentesítik az épületet, de lesznek belső átalakítások is. Például létrehoznak egy vezetői szobát.

– Bővítésre sajnos most nincs lehetőség, de törekszünk a barátságos környezet megteremtésére, viszont a tanuláshoz szükséges eszközöket is tudjuk fejleszteni. Érkeznek például interaktív táblák, fejlesztő- és sporteszközök is – mondta Törökné Csörsz Csilla intézményvezető, aki hozzátette, hogy a következő tanévtől a tanulóknak lehetőségük lesz az angol nyelv mellett a német nyelv megismerésére is. Egyelőre még csak szakkör keretében.

– Nagyné Kelemen Mónika –

