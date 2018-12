Szenvedély: mit tegyünk, ha eltűnt?

Minden tettünk és gondolatunk jelzésértékű. A cselekedeteinket sokszor az érzéseink irányítják, éppen ezért nem meglepő, ha néha olyat mondunk, úgy járunk el párunkkal szemben, amit a későbbiekben megbánunk. Nemet mondani káros szenvedélyeinknek nagyon nehéz, az intimitás az egyik legszebb dolog, ami két ember között létrejöhet, mégis van rá eset, hogy elfordulunk tőle, kínossá válik a jelenléte. Dr. Csörsz Ilona klinikai szakpszichológus a napi praxisában gyakran találkozik szexuális zavarokkal. Úgy véli, a szexualitás megléte vagy hiánya nagyon érzékenyen jelzi a párkapcsolat, házasság aktuális állapotát. – A házasság életképessége ma is számtalanszor megkérdőjeleződik, gondoljunk csak a válások hatalmas számára, amelynek elsődleges oka jelentős százalékban a hűtlenség. A házasságot valamiféle boldog, paradicsomi állapotként szeretnénk megélni, de ez még a mesékben is csak a történet végén adatik meg – mutatott rá a szakember.

Sikeres megoldás

A romlás a legtöbb egyén számára negatívként hat: romlott étel, ital, elhasználódott bútor – egyet tudunk tenni, megválni tőlük. Ha már valami nincs hasznunkra, akkor eldobjuk. Azonban vannak dolgok, amelyek csak megjavításra várnak, hogy újra azt a hatást gyakorolhassák ránk, mint legelőször. Vannak esetek, amikor ugyanaz ront el s éleszt újjá egy kapcsolatot, egyszerűen meg kell találnunk azt az arany középutat, amely mindkét fél számára járható. Nemhiába mondják, hogy csak a testünk öregszik, legbelül mind gyermekek maradunk, szükségünk van izgalomra, megélésre, energiára. – A házasságot folyamatos boldogságként felfogni irreális dolog. A jungi pszichológia szerint nincs az életnek még egy olyan területe, amely az emberi személyiséget olyan sokoldalúan érintené, mint a házasság. Testi, lelki, szellemi, gazdasági, szociális, kulturális kapcsolat – nincs olyan részünk, amely ne lenne érintett. Emellett az is nyilvánvaló, hogy a párkapcsolatban eltöltött évek számával a személyiségünk egyre mélyebb rétegei vonódnak be a kapcsolatba és válnak esetlegesen konfliktusok forrásává. A másik reális megismerése fokozatosan módosítja a másikról kialakított képünket, ami sok esetben váláshoz vezet. De ha onnan közelítjük meg a kérdést, hogy a válság sikeres megoldása szükségszerűen magával hozza a fejlődést, akkor a házassági krízist a fejlődés szükségszerű velejárójaként is felfoghatnánk. Így a problémát megoldva, meghaladva egy magasabb fejlődési szinten folytatódhatna a kapcsolat. Nem beszélve a gyerekekről, akik a válás igazi vesztesei. Szexuálpszichológiai kutatások szerint ahhoz, hogy hosszú távon is megmaradjon a vonzalom, három dolog szükséges: maradjon meg a kíváncsiság egymás iránt, éljünk át közösen sok újdonságot, és legyen egy kis kockázatkeresés, egy kis izgalom a kapcsolatban – fűzte hozzá a pszichológus.

A vágy elvesztése

Amikor a párok szakítanak, külön utakra tévednek, akkor mindig az jut eszünkbe, hogy mi vezethetett ideáig. Külső szemlélőként is kíváncsiak vagyunk a válaszra, de még inkább a felek, akik sokszor maguk sem tudják, hol siklottak el, egyszerűen nincs tovább. Az ujjal egymásra mutogatás sem ismeretlen, a másikat hibáztatjuk, nem értjük, miért az elválás lett a végkifejlet, hiszen annyira boldogok voltunk. A klinikai szakpszichológus tapasztalatai azt mutatják, hogy a páciensek által a leggyakrabban hozott probléma a szexuális vágy hiánya. Kutatások szerint a nők 63 százaléka, míg a férfiak 83 százaléka tekinti fontosnak a szexualitást az életében. – A napi praxisban ugyanakkor gyakran előfordul, hogy például az asszisztált reprodukciós beavatkozáson, hétköznapi nevén mesterséges megtermékenyítésen átesett pároknál az esetleges sikeres megtermékenyülés után fennmaradó „mellékhatás” a szexuális vágy elvesztése. A folyamatos határidőre teljesítés megölte a spontaneitást, a játékosságot, kihalt a szexualitás a párok életéből.

Ilyen esetekben a szexuálterápiák egy csoportja – paradox módon – a tiltást javasolja. Ami tilos, azt nem kell csinálni, így ez nagy megkönnyebbülés mindkét félnek, segít megszabadulni a teljesítménykényszertől, amely a legtöbb férfi szexuális zavar hátterében ott van. Tehát letiltom a szexuális aktust, miközben a simogatás, egymás megérintése stb. megmarad, és a terápia folyamán fokozatosan, lépésről lépésre építem fel újra a szexuális együttlétet. A női orgazmuszavar helyreállításában sikeresen alkalmazzák a ma nagyon divatos mindfulness terápiát is, amelynek röviden annyi a lényege, hogy legyünk jelen az élményben minden érzékszervünkkel, ne kalandozzunk el, éljük meg a pillanatot a maga szépségében – hangsúlyozta.

Ragaszkodás, összetartozás

Az erotikus viselkedés különbözik a nemeknél. A szakember szerint a férfi számára az első számú vágykeltő a látvány, ezt az igényt szolgálják ki a felnőttfilmek is, míg a nőnek az intimitás, a kapcsolat, az érintések, amelyek érzelmi kielégüléshez is juttatják a nőket, a fizikai kielégülés mellett. – Személyiség és szexualitás között van egy összefonódás abban a tekintetben, hogy mit kommunikálunk általa, mire használjuk, mit akarunk vele elérni. Esetleg hatalmat, dominanciát vagy ragaszkodást és összetartozást, és nyilvánvalóan a környezetnek is nagy szerepe van. Sok pár szexuális élete javul, ha végre elköltöznek a szülői házból, és nem csupán egy fal választja el őket a szülőktől. Biztonságos, nyugodt hely szükséges az önfeledt szexuális együttléthez, de a későbbiekben egy hely újdonságértéke is fontos faktor lehet – mondta végezetül.

A szakember szerint a szexuális összeillés nagyon fontos ragasztószer két ember között. Vegyük például az oxitocint, amely születéskor, szoptatáskor, és az orgazmus élményében is felszabadul, és összeköti édesanyát és gyermekét, illetve a szerelmeseket. Egy szexuálpszichológiai tankönyv még oxitocinos orrspray-ről is ír, amellyel elérték, hogy házas férfiak hűségesek maradjanak a feleségükhöz. De vannak amolyan természetes oxitocinszint-növelők is, mint például az érintés vagy az ölelés. De említhetjük a tesztoszteront is mint a legfontosabb szexhormont, amely a szexuális vágyat és a szexuális fantáziát is meghatározza.

– Nagy Emese –

