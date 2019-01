Szent liturgia és szertartás

Január 6-a vízkereszt, az év első nagy egyházi ünnepe. Ekkor emlékezünk Krisztusnak a Jordán folyóban való megkeresztelkedésére.

A nyíracsádi görögkatolikus templomban Tatai Zoltán segédlelkész olvasta fel a naphoz tartozó evangéliumi szakaszt, majd a híveknek arról beszélt, hogy mit is jelent Jézus vízben való keresztelkedése, a szentlélek eljövetele, a szentháromság egysége, és az úrjelenés. A szent liturgiát követően Tóth Elek parókus atya vezetésével került sor a vízszentelés szertartására, majd a hívek hosszú sora várakozott arra, hogy vihessen otthonába a szentelt vízből. Tóth Elek parókus atya vízkereszt ünnepét követően kezdi meg minden évben a házszenteléseket, kérve Isten áldását, hogy óvja a ház lakóit a bajtól, betegségtől egész éven át.

Vízkereszt – Úrjelenés

Már a korai keresztény századokban is a vasárnapokon kívül a vízkereszt volt az év első igazi nagy ünnepe. Január 6-a, vízkereszt napját Úrjelenésnek, epifániának is nevezik, hisz ekkor jelenik meg Jézus a világban az emberek előtt, s kezdi meg tanításait. Jézus ekkor lép az emberek elé, mint Isten. Eddig úgy él, mint egyszerű ember, akinek az életében ugyanúgy ott vannak a szenvedések és az örömök, mint minden ember életében. Vízkereszt napján azonban megtörténik a csoda: megjelenik a szentháromság. Ráirányítja az emberek figyelmét Jézus személyére és tevékenységére. Az Úrjelenés azért is elterjedt neve ennek az ünnepnek, mert ekkor nyilvánul meg a szentháromság. Mikor Jézus belép a Jordán vizébe, ott van az atya, hiszen hallják a hangját: Ez az én fiam! Hallgassátok! A szentlélek galamb képében jelenik meg, és ott van a fiú is, a Jordánban álló Jézus. Az emberek ekkor kapják meg a kinyilatkoztatást a szentháromság, az atya, a fiú és a szentlélek egységének jelentéséről.

