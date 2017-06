Szent László emlékének ajánlották túrájukat

Ötödik alkalommal vágtak neki a biciklizést kedvelők a Nagyvárad–Biharkeresztes–Nagyvárad útvonalon a Szent Lászlótól Szent Lászlóig – Két keréken határok nélkül kerékpártúrának, amely a június 19–25. között zajló Szent László Napok nulladik napja volt.

A biciklitúrán a legfiatalabb kerékpáros alig volt 5 éves, s mint a szervezők első perctől ígérték, hozzá igazították a tempót, így neki is sikerült elkerekeznie Biharkeresztesig. Az idősebb generáció is képviseltette magát, többen is túl voltak már a 60 éven. Az idei bringázás újdonsága volt, hogy átment Váradra Semlyényiné Mizák Ágota biharkeresztesi alpolgármester is, aki innen kerékpáron csatlakozott a menethez.

A résztvevők a határon átgurulva előbb az ártándi Trianon-emlékműnél álltak meg, ahol Orosz Béla református lelkipásztor köszöntötte őket. Biharkeresztesen a Szent László-szobornál előbb házigazdaként Semlyényiné Mizák Ágota mondott rövid köszöntőt, majd Zatykó Gyula, a Szent László Napok főszervezője meghívta a keresztesieket is Nagyvárad kulturális fesztiváljára. Barabás Ferenc keresztesi polgármester is szólt az egybegyűltekhez, akik a rövid beszédek után a biharkeresztesi önkormányzat és a Szent László Napok szervezői nevében elhelyezték a megemlékezés koszorúit a lovagkirály szobránál, majd elindultak haza Váradra.

