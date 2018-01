„Szent cseppeket” hozott a metropolita

Az iskola újonnan kialakított imatermének felszentelésére látogatott el a metropolita Nyíracsádra, a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskolába a napokban. Az iskola hetedik éve van a görögkatolikus egyház fenntartásában. A vezetőség tavaly döntött az imaterem kialakításáról, a helyét Kocsis Fülöppel együtt választották ki.

Az imaterem az épület központi részén, az első emeleten, egy korábbi tanterem helyén létesült. Az imaterem nyugalmas helyet ad mindazoknak, akik szeretnének elvonulni egy rövid időre, egy imára, vagy csak átgondolni egy-egy tettet, de alkalmas hittanórák, ünnepek előtti készületek megtartására is.

Szent cseppek

Az imaterem felszentelését követően az iskola aulájában gyűltek össze a tanulók, ahol Kocsis Fülöp a vízkeresztről, valamint a Duna és a Tisza néhány nappal ezelőtti megszenteléséről beszélt. – Megszenteltük ezt a két folyót, aminek a vizéből merítettünk és hoztunk Nyíracsádra is, hogy megszenteljük az imatermet és a tantermeket. Ezek a folyók megszentelik az egész országot. Ennek a víznek a kegyelméből most ti is részesülhettek, hisz a szentelések alkalmával cseppenként szórjuk szét itt, az iskolában. Szent cseppek ezek, melyek képesek közvetíteni az isteni erőt. Aki szeret imádkozni, aki szereti a Jóistent, az ezeken a szent cseppeken keresztül a Jóisten erejét kapja meg.

Tantermek megszentelése

A gyerekekkel való együtt imádkozás és a vízkereszti tropár közös éneklését követően Kocsis Fülöp megszentelte az iskola valamennyi helyiségét. Betért minden tanterembe, ahol a szentelést követően minden gyermek a metropolita elé járult, hogy személyesen is részesüljön a „szent cseppekben”. Kocsis Fülöp valamennyi tanulót egy-egy szentképpel ajándékozott meg, ami Jézus Jordánban való megkeresztelkedését ábrázolja.

