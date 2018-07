Szeméthegyek a szelektív konténerek mellett

Ezt Domokos Csilla, a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. szóvivője válaszolta arra a kérdésre, hogy mekkora gondot okoz a városban a szemét. A felvetésre az adott okot, hogy csütörtök reggelre az Ibolya és a Vénkert utca kereszteződésénél lévő szelektív hulladékgyűjtő mellé bútorokat és egyéb háztartási hulladékot pakoltak.

A probléma egyik legfőbb oka, hogy az emberek hozzáállása nem megfelelő, és a bírság valamint a térfigyelők sem rettentik el őket attól, hogy szemeteljenek. Az ott élőknek ez természetesen nem tetszik, és a DHK Kft-hez is számtalan bejelentés érkezik arról, hogy egyes szigetek mellé mennyi hulladékot raktak le illegálisan.

Évente több mint ezer tonna

– Örök gondot jelent, hogy sokan nem foglalkoznak azzal, mit és hova dobnak. A városban jelenleg hat olyan sziget van, amelyet a munkatársainknak naponta meg kell tisztítaniuk emiatt, míg másik hat helyen hetente legalább kétszer kell takarítani. A probléma miatt már egy külön csapatunk van autóval és rakodó kollégákkal, akiknek az a feladatuk, hogy délutánonként a szigetek mellett lerakott hulladékot összeszedjék és elszállítsák. Azok a dolgozók, akik délelőttönként ürítik a szelektív konténereket, feljegyzik azokat a további helyszíneket, ahol szükség van a takarításra – részletezte a szóvivő.

Hiába üzemel a Lakossági Hulladékudvar, amit a lakosság díjmentesen használhat, sokan mégis kivisznek mindent a szelektív szigetek mellé, ami csak az ember saját problémáját oldja meg, hiszen megszabadult a hulladékától, viszont egy közösségben élünk, ahol a környezet kénytelen elviselni, a város pedig megoldani ezt az örökös problémát.”

– A DHK Kft. adatai szerint januártól kezdve idén már 300 tonna hulladékot kellett elszállítani, csak júniusban 42 tonnát szedtek össze, míg ebben a hónapban eddig 22 tonnánál tartanak. Az átlag az 35 tonna szokott lenni, nyáron több, télen kevesebb. Ebben a számban viszont nincs benne az, amit a közfoglalkoztatottak szednek össze a DEHUSZ-nál. Ez éves szinten még mintegy 700 tonna illegálisan lerakott hulladékot jelent. A TeSzedd! akció alkalmával átlagosan 30 tonna szemét kerül még a DHK Kft-hez.

Fel kellett számolni

– Az önkormányzat már több helyszínen térfigyelő kamerákat üzemelt be, illetve időszakos jelleggel a közterület felügyelők napi 24 órában figyelik azokat a szigeteket, ahol a legjellemzőbb ez a probléma. Az elmúlt két évben 30 szelektív szigetet kellett felszámolnunk az önkormányzat megbízásából, többek között a Faraktár utcán is, mivel vállalhatatlanul néztek ki a folyamatos takarítás ellenére is. Így azon az utcán már csak két sziget maradt, viszont azok közelében már kamerák vannak, és gyakrabban is ellenőrzik a közterület-felügyelet munkatársai – foglalta össze Domokos Csilla.

