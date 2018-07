Szemetes parkot kénytelenek nézni a debreceniek

Időről időre szemetessé válik Debrecenben, a Csapó utca és a Burgundia utca találkozásánál álló házak mögötti keskeny, hosszú park.

Helyben lakók ottjártunkkor arról számoltak be, hogy tapasztalataik szerint a szemetelők többsége olyan fiatal, akik a közeli szórakozóhelyekről érkeznek oda éjszakánként. Ott igyekeznek „ráhangolódni” a bulira, vagy levezetni utána. Ezen tevékenység általában jelentősebb mennyiségű alkohol, energiaital, üdítő elfogyasztásával és hangoskodással jár együtt.

Fotó: Orosz Csaba

Járókelőre dőlhet a betonfal

Az üres üvegeket, feleslegessé vált gyümölcslevesdobozokat, műanyag palackokat ott dobálják el. Egyesek az erejükkel sem bírnak, összetörik a padokat.

Néha drogosok, hajléktalanok is feltűnnek, sőt nemi életet is élnek a szabadban. Az is probléma, hogy a park járdáinak repedéseiből gaz tör elő, a fák gyökerei itt-ott felnyomták a burkolatot. A Burgundia utcáról induló és a házak mögé benyúló vasbeton virágládákban gaz nő.

Az odavezető, elkopott lépcsők melletti, csaknem 2 méter magas vasbetonfal egy helyen függőlegesen eltörött, balesetveszélyes, előbb-utóbb ki fog dőlni.

Fotó: Orosz Csaba

Oda összpontosítják erőiket

Megkerestük a közterületek takarításával foglalkozó közmunkásokat foglalkoztató Dehuszt, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy 4-5 tagú brigádjuk takarít arra. Meglehetősen nagy területet kell nekik rendben tartaniuk.

A Burgundia utca mellett hozzájuk tartozik a Kandia utca, a Klaipeda utca, a Csapó utca, az Árpád tér és a Bocskai tér is. A munka során kívülről szoktak a belváros felé haladni. A fő járdák mentén tisztogatnak először, aztán mennek a tömbbelsőkbe. Előfordul, hogy a brigádot 1-2 napra máshová küldik.

A Dehusz illetékese azt ígérte, hogy most a Csapó–Burgundia sarki házak mögé irányítják őket, és ezután gyakrabban járnak majd a területre.

OCS

VISSZA A KEZDŐOLDALRA