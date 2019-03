Szellő Imre vezeti a cirkálósúlyú ranglistát a WBO-nál

A profik között hibátlan mérleggel, 23 győzelemmel rendelkező magyar ökölvívó februárban még második volt, de a legfrissebb rangsort már ő vezeti, vagyis a kihívók ranglistaelsőjeként várja pályafutása következő, eddigi legizgalmasabbnak ígérkező szakaszát – számol be az előrelépésről honlapján a klubja, a Felix Promotion International.

“Ez a pozíció önmagáért beszél, hiszen szinte minden magyar ökölvívó világbajnok ezen az úton jutott el a világbajnoki címig” – idézi az oldal Kovács Istvánt, a WBO alelnökét. “Ha a jelenlegi világbajnokkal valami történik, lemond a címéről, vagy kötelező címvédést rendelnek el, úgy a ranglistavezető ökölvívó kerülhet kedvező helyzetbe. Óriási dolog eljuttatni ebbe a pozícióba egy ökölvívót, ami Rácz Félix munkáját dicséri.”

A Felix Promotion emlékeztet rá, hogy a WBO a négy jelentős profiboksz szövetség egyike, nagy múltja van a hazai ökölvívás történelmében, már csak azért is, mert eddig három magyarnak sikerült itt világbajnoki címet szereznie: Kovács Istvánnak pehelysúlyban, Erdei Zsoltnak félnehézsúlyban és Balzsay Károlynak nagyközépsúlyban. Ugyanakkor hazai menedzselésű magyar ranglistavezető eddig csak egy volt, Nagy János, a Felix Promotion öklözője 2006-ban nagypehelysúlyban. Hozzá csatlakozik most Szellő Imre, aki a klub reményei szerint később a magyar világbajnokok csoportjába is bekerül.

A ceglédi bokszolót egyébként mind a négy nagy szervezet a legjobb 15 között rangsorolja.

