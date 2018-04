Szél, hó, fagy és meleg is volt

Az erős fagyok, a sok hó és a kevés napsütés miatt azonban inkább a tél folytatásának illett be a megszokottnál átlagban 2-2,5°C-kal hidegebb hónap.

Nem kímélte az időjárás a tél folyamán egyébként jól telelő, ennek következtében az átlagosnál fejlettebb gabonaállományokat, és a fenológiai naptárt megelőző gyümölcsösöket. Bőven akadtak tartalékok hideg levegőből az Eurázsiai kontinens belső területein, valamint a sarkkörön túl, ráadásul kétszer is kialakult az a ritka áramlási kép, mellyel a fagyos levegő nemcsak lehatolt térségünkig, de közben a lehűléssel járó kiadós csapadék jó része hó formájában hullott.

Mínusz 20 és plusz 20

Március első napjaiban, valamint 18-ától 25-e környékéig egész télen alig látott 5-15 centiméteres hótakaró borította a Tiszántúl északi részét, s ez a nyugalomba jutó sarki hideg légtömeggel együtt elegendő volt extrém lehűlés kialakulásához. A nagyobb települések közvetlen környezetét leszámítva szinte mindenütt akadtak mínusz 15°C körüli hidegek a hónap legelején, de még a harmadik dekád kezdetén is mértünk mínusz 10°C-nál hidegebbet.

Kisebb körzetekben, elsősorban a Nyírség mély fekvésű fagyzugaiban mínusz 20 fokos érték is előfordult kétméteres műszerszinten. Sajnos a köztes időszak tavaszias enyhesége, itt-ott már plusz 20 fok közelébe szökő hőmérséklete a kényszernyugalmi állapotból ekkor már kimozdította a vegetációt, így az jóval érzékenyebben reagált a fagyra. Több helyen jelentkeztek fagykár tünetei a csonthéjasokban, hőigényesebb kiskerti kultúrákban, dísznövényekben, illetve a vegetáció fejlődése általánosan is lelassult, megállt.

Sok csapadék

Ezzel a lassulással sem nyertek viszont túl sok időt a mezőgazdák, a hosszú ideje nedvességgel telített, sáros talajok, belvízgondok miatt elhalasztott munkák a hónap végének dinamikus felmelegedésével egyszerre váltak aktuálissá. Az őszről elmaradt talajmunkák, a magágykészítés, az őszi gabonák növényvédelme, a gyümölcsösök metszése, növényvédelme, a kiskerti talaj-előkészítés, vetés, permetezés csak néhány az égetőbb feladatok közül, miközben a vízborítás, hónyomás, szél- és fagykárok kezelésére is gondot kell fordítani. Az időjárás csapadékos jellege a felmelegedést követően is megmaradt, így a hónap csapadékösszege bőven az átlag felett, 50-80 milliméter körül alakult. A felhős, borongós, a megszokottnál 40-50 százalékkal kevesebb napos órát számláló időszak így is rendkívül szélsőséges hőingadozást produkált, hiszen az abszolút havi ingás nem egy helyen haladta meg a 40 fokot.

– Debreceni Egyetem – AKIT DTTI Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ –

