Szekulicsot kölcsön adták, Rust leigazolnák

A szerb középpályás új csapata a Bajnokok Ligája-selejtezőjében indul, amelyben a skót Celtic ellen játszhat majd.

Rusért fizetni kell

Sajtóhírek szerint továbbra is csábítja a Loki a Balmazújváros hátvédjét, Rus Adriánt, akinek 2020-ig élő szerződése van, úgyhogy ki kell vásárolnia leendő csapatának.

Állítólag a DVSC mellett az Újpest is vinné, a román élvonalból pedig a bajnok CFR Kolozsvár, a Sepsi, az Universitatea Craiova és a Viitorul is szívesen látná a soraiban a védőt, de emlegetik vele kapcsolatban a cseh Sparta Prágát és két, meg nem nevezett török első osztályú gárdát is.

„Itt az ideje, hogy egy erősebb csapatba kerüljek, de minden szempontot megvizsgálva akarom meghozni a döntésemet. Szeretnék játszani is ott, ahová igazolok, nem a pénzügyi oldal a lényeg a számomra. Oda megyek majd, ahol igazán úgy érzem, hogy akarnak – mondta a sportulsatmarean.ro portálnak Rus, akinek az árát 350 ezer euróra taksálják a románok.

HBN

