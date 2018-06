Ammóniafelhő Nádudvar felett

Az irányítói feladatokat a katasztrófavédelem megyei operatív törzse látta el, a társszervek képviselői és a város vezetői közreműködésével.

A gyakorlatot Beke Imre, Nádudvar város polgármestere nyitotta meg, aki felelevenítette a várost érintő korábbi nagy eseteket, ahol a katasztrófavédelemnek helyt kellett állnia. A nagy mezőgazdasági területeken sok szabadtéri tűzesetet számoltak fel a tűzoltók, de kellett már beavatkozniuk a város lakosságát veszélyeztető belvizeknél is.

Fotó: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A csütörtöki gyakorlatban rész vettek a püspökladányi, a debreceni és a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók is. A műszaki mentést a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányította. A kiszabadult veszélyes anyag miatt a katasztrófavédelmi mobil laborral az üzem közelében lévő utcákban méréseket végeztek. A gyakorlat során azt is szimulálták, hogy a nádudvari üzem két dolgozója is megsérült, és a legveszélyesebb helyen, eszméletlen állapotban várták a segítséget. A tűzoltók a tűzoltási és műszaki mentési tervnek megfelelően gázvédő ruhában közelítették meg őket, majd a vegyi mentesítés után a mentőszolgálatnak átadták a sérülteket.

Fotó: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A nádudvari külső védelmi terv gyakorlatot Kovács Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója értékelte, aki elmondta, hogy mennyire fontos az együttműködés a városok és társszervek képviselőivel.

