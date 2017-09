Székesfehérvár várja a mérnököket

A betelepült vállalatok különféle profillal rendelkeznek, de legtöbbjük vagy könnyűipari, vagy informatikai vállalat. Így a városban megugrott a szakképzett munkaerő utáni kereslet kiváltképpen a mérnökökre. Ennek az igénynek a kielégítése egyre nehezebb hiába mind a vállalatok mind pedig a város igyekezete. Félő, hogy ez a munkaerőhiány előbb utóbb a növekedés útjába is állhat akár.

Habár vannak olyan Budapesti egyetemek, amelyeknek van kihelyezett kara Székesfehérvárott, vagy együttműködési szerződése 1-1 ott üzemelő gyárral, a mérnökhiányt ezekkel az intézkedésekkel nem sikerült hatékonyan csökkenteni. A vállalatok is próbálnak mimnél csábítóbb ajánlatokat tenni, hogy a messzi városba szegődött székesfehérváriakat haza, a más városokból származó frissen képzett munkaerőt pedig oda, csábítsák. Viszont látható, hogy ezek sokszor nem elég versenyképes ajánlatok, hogy elhappolják a frissen végzett hallgatókat például Budapestről.

Pedig maga a város is szerepelhetne érvként az ottmaradásra. Minden szempontból Székesfehérvár nem csak hogy élhető, de egy olyan város ahol az ember szívesen lakik. Amit a frissen érkezettek is a szívükbe zárnak és könnyen magukénak érezhetnek. És az elhelyezkedése is előnyös, hiszen százezres lélekszámával nem túlzsúfolt, viszont ha valaki nagyvárosra vágyik, még egy órára sincs vonattal Budapest.

Viszont ha megnézünk, egy székesfehérvári friss álláshirdetésekkel foglalkozó oldalt láthatjuk, hogy nem sikeresek a cégek a munkaerő megkeresésében. De ha még sikerül is alkalmazni valakit, akkor is gyakori, hogy néhány hónap vagy év után továbbállak egy ígéretesebb fizetés reményében a fővárosba pont annak közelségéből adódóan.

Mégis mi lenne az, amivel még jobban fel tudná a város kelteni azoknak a figyelmét, akik a mérnök álláslehetőségeket böngészik vagy meg tudnák azokat győzni, akik már itt dolgoznak, hogy ne is menjenek tovább? Az álláshirdetések mellé, lehet be kéne szúrni képeket a belvárosról, a palotavárosról, az augusztus huszadikai ünnepségekről, a mosolygós emberekről és a megannyi szórakozási lehetőségről, ami van. Lehet nem csak a vállalatoknak, de a városnak is megérné egy-egy hirdetést feladnia, melyben hangsúlyozná, megéri ideköltözni.

Azok felé, akik pedig itt laknak egy ideje kommunikálni kéne, hogy amint megérkeztek, Székesfehérvár kinyújtotta feléjük a kezét, befogadta őket és adott neki egy esélyt. Honorálják ezt meg azzal, hogy ők is adnak még egy picit, több időt Székesfehérvárnak, hogy megmutassa, nem csak elkezdeni érdemes nála az életet, de leélni is azt.

