Szegények vagyunk…

Mindezzel csak azt szerettem volna jelezni, hogy éppen ideje volt a (minimál)bérek rendezésének, más kérdés, hogy egy ilyen széleskörű bérkorrekció történhet-e pusztán hatalmi szóra. Mert miközben a képzetlen vagy alacsonyan képzett honfitársainknak is joga van az emberi(bb) élethez, az közgazdasági nonszensz, hogy úgy emelem holnaptól 15-25 százalékkal a béredet, hogy egyébként nem kell többet, jobban teljesítened, mint tegnap. Szociális és racionális megfontolás feszül tehát egymásnak, melynek a feloldása (miként az előidézése is) a politika feladata lenne. Az egyik sütőipari cég vezetője ezt találóan úgy fogalmazta meg, hogy „aki bért mond, mondjon árat is”. Az már most borítékolható, hogy egy sor iparág (a könnyűipartól a mezőgazdaságon és az építőiparon keresztül a sütőiparig) ilyen drasztikus béremelkedést képtelen lesz kigazdálkodni anélkül, hogy azt valamilyen mértékben az áraiban ne érvényesítené. Hogy ez sikerült-e nekik, azt ki-ki a munkanélküliségi ráta alakulásán leszűrheti.

– Petneházi Attila –

