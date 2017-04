Szegény gazdagok

És éppen ők azok, akik azzal sírják tele az írott sajtó lapjait, s a televíziósok mikrofonjait, hogy milyen sanyarú is az ő sorsuk, mivel olyan kicsi nyugdíjból kell(ene) megélniük, amilyet szégyellnek ki is mondani. A napokban egyik ismert énekesünk immár nem első alkalommal próbálta sajnáltatni magát, mondván, a nyugdíja olyan nevetséges, hogy meg sem mondja, mennyiből kell tengődnie. (Mondjuk, annak idején sem közölte a „néppel”, mennyi honoráriumot vágott zsebre, adózás nélkül). Azért ehhez képes hála Istennek, enyhén szólva is elég nagylábon él, éppúgy, mint szintén panaszkodó kortársai. Ház, kastély, jacht, terepjáró, lovak a farmon – hát, bizony össze is kell húzniuk a nadrágszíjat, hogy mindezeket fenntartsák az érintettek.

A napokban levelet kaptam egy 80 éven felüli hölgy olvasónktól, aki megerősített engem – és gondolom, másokat is – abbéli hitemben, hogy bizony a siránkozás hátterében azért egyéb okok is meghúzódnak. Amint a hölgy írta, az egyik művelődési házban dolgozott 30 évig gazdaságisként. Több, – ma a sajtóban panaszkodó – művésznek ők fizették ki a gázsit, akik most azt mondják, hogy nem jelentették le őket annak idején. Valójában ők kérték a teljes összeget, levonás nélkül olyan indokokkal, hogy majd több előadás után egyszerre fizetik be, illetve ha ők fizetik maguknak a járadékot, előnyösebb elbírálás alá esnek, vagy hogy nekik külön nyugdíjpénztáruk van, netán éppen pénzzavarban vannak, majd a következő gázsiból fizetik be, stb. Valószínűleg utólag „elfelejtették” befizetni az összegeket. „Utána lehet nézni ezeknek, mivel mi is pontosan vezettük a kifizetéseket, és aláírattuk minden művésszel, hogy a járadékok nem lettek levonva” – írta a hölgy.

No akkor miről is beszélünk – pontosabban siránkozunk?

– Kenyeres Ilona –

