Száztizenöt sportágat lehet kipróbálni a hétvégi Budapesti Nagy Sportágválasztón

Kiss Gergely, a Nagy Sportágválasztó szóvivője a keddi sajtótájékoztatón kifejtette: a rendezvény célja ezúttal is az, hogy népszerűsítse a rendszeres testmozgást, valamint segítse a gyermekek és felnőttek sportágválasztását, egyaránt szolgálva ezzel a verseny- és a szabadidősportot.

Hozzátette: pénteken 9-17 óráig az oktatási intézmények csoportjait, másnap ugyanebben az időszakban a családokat várják.

Kiss Gergely hangsúlyozta, fontos testközelbe hozni a példaképeket, ezért ezúttal is számos Európa-, világ- és olimpiai bajnok és érmes mutatja majd be a sportágakat. Ott lesz többek között Cseh László, Hadfi Dániel, Storcz Botond, Kozmann György, Decker Attila és Decker Ádám is.

Amint elhangzott, a rendezvény idén ünnepli 10. születésnapját, a Budapesti Nagy Sportágválasztó először 2007. szeptember 22-én nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt, akik akkor 20 sportággal ismerkedhettek meg. Azóta hatalmas fejlődés történt, hiszen a kétnapos esemény látogatói létszáma mára 20 ezer főre emelkedett.

Csabai Edvin, a Kolonics Alapítvány elnöke emlékeztetett arra, hogy az első sportágválasztónak a népszerű Koló is aktív résztvevője volt, s élménybeszámolója felejthetetlen volt annak a 300 látogatónak, akik végighallgatták .Kiemelte: a kitűnő kenusra emlékezve a hétvégi rendezvényen meg lehet tekinteni a “Kolonics, a sportlegenda” című kiállítást, amely eddig az ország 18 különböző pontján volt látható.

Kun Zoltán bejelentette, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. a Sportágválasztó kicsiknek és nagyoknak címmel egy olyan különleges kiadványt jelentet meg, amely 260 oldalon 90 sportágat mutat be az olvasóknak. A bookazine öt fő kérdésre – mit sportoljak, hol sportoljak, mikor sportoljak, milyen felszerelés kell hozzá és az mennyibe kerül? – ad választ, s először a sportágválasztón lesz megvásárolható.

A szervezők kitértek arra is, hogy a Budapesti Nagy Sportágválasztó kiállítói különböző aktivitásokkal várják a kilátogatókat, így találkozni lehet majd az Olimpiai Ötpróba, a Coca Cola Testébresztő sátrával, a Merkapt Zrt. pedig egy rajpályázatot hirdet, amelynek első három helyezettje 150 ezer, 100 ezer és 50 ezer forint értékű utalványt nyer az általa megjelölt intézménynek, a pénz vizesblokk, vagy fűtési rekonstrukcióra használható majd fel.

– MTI –

