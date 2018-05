Százötvenezer vadméh a Piac utcán

A kedd esti akcióban a tűzoltók is közreműködtek, és közterület-felügyelők biztosították a helyszínt. A létrás szerkocsival magasba emelt méhész egy zsákba gyűjtötte össze az elcsatangolt szorgos rovarokat.

Fotó: Vass Attila

Földet érésekor a Napló kérdésére elmondta: megközelítőleg 150 ezer darab méhet fogott be. Ráadásul a begyűjtött bogarak nem is hazaiak, hanem olaszok – tudtuk meg a szakembertől, Szmutkó Attilától, aki ezt követően el is viharzott a helyszínről egy újabb bevetésre.

VA

