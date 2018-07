Százhúsz napja van a kivitelezőnek a munkára

A településről Vámospércsre vezető közúton a kátyúk mélysége néhol eléri a 15-20 centimétert is. A sofőrnek szinte ralizni kell, hogy ki tudja kerülni a sűrűn elhelyezkedő úthibákat – tájékoztatta a Naplót Balogh Kálmán bagaméri lakos.

Augusztus közepére elkészülhet

Balogh úr úthibákról szóló jelzését továbbítottuk a Magyar Közútnak, ahonnan hamarosan meg is érkezett a válasz. A 4806-os számú, Vámospércset Létavértessel összekötő út burkolata hat kilométeres szakaszon újul meg. A munkálatok Vámospércs külterületén kezdődnek és Bagamér külterületén érnek véget. Az út helyszínrajzi kialakítása, magassági vonalvezetése, burkolatszélessége nem változik. A kivitelező egyrétegű burkolaterősítést végez pályaszint emelkedéssel és kiegyenlítő rétegépítéssel. A meglévő vízelvezetési rendszer tisztítását és javítását is elvégzi, valamint megtisztulnak az átereszek is. Új burkolati jelzéseket festenek, és a megrongálódott, sérült közúti jelzőtáblákat is cserélik. Ezen felül az érintett buszmegállók is megújulnak.

A munkaterületet április 23-án átadták a kivitelezőnek. A munkák elvégzésére 120 nap áll rendelkezésére. A felújítás várhatóan augusztus végéig tart, ennek ideje alatt sebességkorlátozásra, előzési tilalomra és félpályás szakaszos útlezárásra, valamint jelzőőrös forgalomirányításra lehet számítani.

KZS

