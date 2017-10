„Századosok” előtt tisztelegtek a Csokonai Színházban

A Tisztuló horizont című álló- és mozgóképinstalláció tárlat megnyitásával kezdődött meg hétfőn a Szabó Magda születésének 100. évfordulója alkalmából megrendezett MagdaFeszt a Csokonai Színházban. A nézőtéri büfében Kubik Anna színművész üdvözölte az október 10-ig nézhető kiállítás első látogatóit hétfőn 18 órakor.

Bán Elemér | Fotó: Molnár Péter © Bán Elemér | Fotó: Molnár Péter

Ezután a hagyományteremtő szándékkal megszervezett színházi fesztivál megnyitó ünnepségén köszöntötték a teátrum társulatának örökös tagját, az idén száz éves Bán Elemér operaénekest. A társulat nevében Ráckevei Anna, Debrecen képviseletében Komolay Szabolcs alpolgármester gratulált a kerek évfordulóhoz.

Elképesztő számok a pályáján

Bán Elemér 1917. október 8-án született Hajdúnánáson, ott járt iskolába, és ott is fedezte fel kiváló énekhangját Makláry Lajos karnagy. Középiskolásként kezdett bejárni Debrecenbe, ahol Hoór-Tempis Erzsébet tanítványa volt két esztendeig. A Zeneakadémiára azonnal a harmadik évfolyamba vették fel, ott Walter Margit növendéke lett. A színházzal Debrecenben találkozott először, amikor a zenede növendékei a városi dalárdával együtt mutatták be A corneville-i harangokat. 1941-ben végzett a főiskolán, és András Béla karnagy Kolozsvárra szerződtette az akkor megalakult Nemzeti Színház operatársulatához. Alapvetően lírai tenorként tartották számon, de sokoldalúsága már ekkortájt megnyilvánult. 1944 őszén a kolozsvári opera Budapestre költözött, és decemberig a Városi Színházban játszottak. 1945 tavaszán az operaház kórusába került. Ugyanez év októberében Vaszy Viktor Szegeden újraszervezte a kolozsvári társulatát, és Bán Elemért is odahívta. 1949-ben, a színházak államosításakor került újra Debrecenbe, és azóta is a városban él-tevékenykedik. Nélkülözhetetlen tagjává vált a Csokonai Színháznak. Saját számításai szerint míg Kolozsvárott 11 és Szegeden 9 szerepet alakított, Debrecenben 40 opera, 36 operett, 35 próza és 11 zenés vígjáték színlapján szerepelt a neve. 1978 óta nyugdíjas, és 1994 óta a Csokonai Színház örökös tagja.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA