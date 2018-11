Szarvashibák, amelyeket rendszeresen elkövetünk mosáskor

1. Nem használunk antibakteriális mosóport

Amikor fertőző beteg van a családban, nem elég a sima mosószer. A nátha és az influenza terjedése ellen komolyabban fel kell venni a kesztyűt, a fehér ruhákhoz ilyenkor akár hipót is alkalmazhatunk.

2. Nem tisztítjuk a mosógépet

A régebbi modellekben van egy szűrő, amely felfogja a szöszöket, és gyakorlatilag minden mosást követően tisztítást igényel. Érthető módon az embernek nincs mindig kapacitása arra, hogy a mosás és a teregetés mellett még ezzel is törődjön, de legalább havonta érdemes kipucolni. A mosógép leírásának megfelelően szedd ki, és takarítsd meg egy régi fogkefe, illetve némi tisztítószer segítségével. Akár be is áztathatod 10 percre forró vízbe.

Az újabb gépekben már nincs ilyen szűrő, van viszont tisztító programjuk, amelyet időről időre érdemes lefuttatni, netán bevetni egy kis mosógéptisztító tablettát, vagy folyadékot. Hidd el, sok-sok évnyi hibátlan működéssel meg fogja hálálni a gondoskodást a masinád.

3. Nem fordítjuk ki a ruhákat

Átnézed a zsebeket, mielőtt bedobod a ruhát a gépbe? Helyes! De nem árt, ha kifordítva hagyod őket, hiszen nekik is szükségük van a hatékony mosásra. Az érzékenyebb anyagból készült ruhaneműket, kötötteket sem árt kifordítani, hogy elkerüld az anyag károsodását és a szöszölődést.

4. Túl sok szennyest rakunk a mosógépbe

Minél többet mosunk egyszerre, annál kevesebb szennyes marad, ez tény. Ugyanakkor ebben az esetben is érvényesül a „kevesebb néha több” elve: ha túlságosan megtömjük a mosógépet, és nem marad benne szabad hely, kevésbé lesz hatékony a mosás. Szakértők szerint legalább két ökölnyi helyet kell hagyni a ruhák között, hogy mosás-öblítés folyamata eredményes legyen.

5. Nem válogatjuk külön a zoknikat

Pedig néha hogy el tudnak bújni! Mosás előtt ezért érdemes beledugni őket egy párnahuzatba, vagy zsákba, így a teregetést is megkönnyíthetjük.

6. Nem vesszük figyelembe a ruhacímkén lévő figyelmeztetéseket

Ezért aztán előfordul, hogy olyan textilek is mosógépben landolnak, amelyeket csak kézi mosással tanácsos tisztítani. Pedig milyen kár lenne egy szép selyemblúzért!

7. Tönkretesszük az anyagot fehérítővel

A fehérítőt előbb jó alaposan keverjük össze a vízzel, és csak azután helyezzük bele a textilt, máskülönben az erős vegyszer kilyukaszthatja az anyagot. Arra is ügyeljünk, hogy ne vigyük túlzásba a fehérítő használatát, mert épp az ellenkezőjét érhetjük el vele: besárgulhatnak a ruhák.

8. Nem szabályozzuk a centrifugálás gyorsaságát

Sokaknak nem jut eszébe, de érzékenyebb anyagok esetén mindenképp érdemes alacsonyabb fordulatszámra állítani a mosógépet, hogy elkerüljük a roncsolódást.

9. Felvesszük az új ruhákat, mielőtt kimosnánk őket

Higiéniai okok miatt használatba vétel előtt az újonnan vásárolt holmit mindenképp ki kell mosni, de nem csak ezért tanácsos. Megeshet, hogy a frissen vásárolt ruha anyaga ereszti a színét, és más ruhaneműkkel egybepakolva, vagy együtt hordva befoghatja azokat. Jobb tehát, ha színfogó kendő segítségével, vagy hozzá hasonló árnyalatú textilekkel együtt kimossuk, mielőtt felöltenénk, vagy behelyeznénk a szekrénybe.

10. Nem kezeljük megfelelően a párnahuzatot

Az ágynemű általában véve nem igényel előmosást. Elegendő, ha behelyezzük a gépbe, majd kiválasztunk egy normál meleg vizes programot. Kivételt képeznek azonban a párnahuzatok! Smink, vagy akár zsíros arckrémfolt is lehet rajtuk, ezért mosás előtt mindenképp külön kezelést igényelnek.

– Bright Side –

