Szarvashiba okozta az újvárosiak vesztét

A Balmaz Kamilla Gyógyfürdő NB I-es kalandja szombaton Pakson folytatódott, az újonc hajdúságiak az atomvárosban próbáltak meg pontot tenni a rossz sorozatuk végére. Sigér Dávidékra nem várt könnyű találkozó a Tolna megyei alakulat stadionjában, hiszen Csertői Aurél tanítványai ebben az idényben csupán egyszer, a listavezető Videoton ellen maradtak pont nélkül odahaza. Az újvárosiak vezetőedzője, Horváth Ferenc elsősorban a középpályán húzott meglepőket, hiszen a kezdőbe állította Bódis Norbertet, valamint a grúz Irakli Maisuradzét. Előbbi futballista a paksi találkozót megelőzően még nem jutott szóhoz a szezonban az élvonalban, míg a légiós csak az Újpesttel vívott bajnokin volt a pályán a meccs kezdetekor.

Bosszantó mozdulat

Barokkos túlzás lenne azt állítani, hogy egymásnak estek volna a felek a hétvégi bajnokin. Sokáig eseménytelenül peregtek a percek, majd már-már a semmiből megszerezte a vezetést a Paks: Jurij Habovda a felezővonal közeléből tette volna hátra a labdát, ám a passzt Koltai Tamás lefülelte. A hazaiak futballistája Tamás László szorításában a földre esett, ám Karakó Ferenc nem látott szabálytalanságot, így felpattant, és Kulcsár Dávidot hozta helyzetbe, akinek a lövése Rus Adriánon megpattanva jutott Pogacsics Krisztián kapujába. Olyan hiba, amelyet az ukrán védő követett el, nem fér bele az NB I-be, az ilyen kihagyásokat könyörtelenül megbüntetik a vetélytársak.

A szünetben cserére szánta rá magát a hajdúságiak trénere, aki Rácz Ferenc helyére Nemanja Andricsot állította. A szerb támadó a negyvenkilencedik minutumban a bal oldalról húzott befelé, majd célba vette a házigazda „ketrecét”, ám próbálkozása csupán oldalról rezgette meg a hálót. A második félidő derekán Daru Bence vihette volna be a kegyelemdöfést, a kispadról beszálló csatárt Koltai hozta helyzetbe, Daru senkitől sem zavartatva körülbelül húsz méterről tüzelt, ám Pogacsics eszén nem tudott túljárni.

A balmazújvárosiak kevés lehetőséget hozó összecsapáson szenvedtek 1–0-s vereséget, így nem tudtak kikászálódni a gödörből. A sereghajtó hajdúsági alakulat az OTP Bank Liga tizenegyedik fordulójában a bajnoki címről álmodozó Ferencvárost fogadja, a meccs szombaton 18 órakor kezdődik.

HBN

Paksi FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-0 (1-0)

Paks, 1000 néző, v.: Karakó

Paksi FC: Verpecz – Vági, Lenzsér, Gévay, Szabó J. – Papp K., Simon Á., Kecskés – Kulcsár D. (Daru, 68.), Bertus, Koltai (Simon M., 78.)

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Pogacsics – Habovda, Tamás L., Rus, Uzoma – Maiszuradze, Bódis – Vajda S. (Kovácsik, 67.), Sigér (Fekete, 75.), Rácz (Andric, a szünetben) – Arabuli

Gól: Kulcsár D. (36.)

Sárga lap: Szabó J. (38.), Simon Á. (84.), illetve Tamás L. (48.)

Mesterszemmel

Csertői Aurél: Minden meccs nehéz. Uraltuk a találkozót, rúgtunk egy gólt, ehhez persze kellett az ellenfél hibája is. Nem nagyon hagytuk kibontakozni őket. Nagyon vártuk már, hogy egy meccset nullára tudjunk hozni. A végén a fejeseket kivédtük, ezért úgy érzem, megérdemelten nyertünk egy masszív csapat ellen. Simon Márk az NB III-ban és a Magyar Kupában is jól játszott, gólokat rúgott, ezzel vívta ki a lehetőséget.

Horváth Ferenc: Színvonalasnak egyáltalán nem nevezhető találkozó volt, az pedig, hogy nem volt parádés futball, jobbára a sok védő szerepeltetésének tudható be. Sajnos minden mérkőzésen elkövetünk egy gól előtti buta hibát. Most is ez történt.

