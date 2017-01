Száraz, enyhe időben vakoljunk!

Az építészetben már a XIX. század derekán igényességet, egyfajta felsőbbrendűséget kommunikált a szomszédok felé, ha valakinek be volt vakolva a háza. Az egyes díszítőelemek segítségével pedig lekövethetővé vált az épületek korszelleme is. A II. világháború után divatba jött a dörzsölt és a fröcskölt malter alkalmazása, s porondra lépett a nemes vakolat is.

Száraz, enyhe idő az ideális a vakolat felviteléhez. Ha esőre lehet számítani, akkor célszerű más időpontot keresni a színes vakolat felvitelének. Ha váratlanul elered az eső, feltétlenül le kell takarni a felületet. Akár az állványt is. A vékony vakolatokra és a nemes vakolatokra is igaz, hogy amíg teljesen ki nem száradnak addig nagyon kényesek, védeni kell őket. Az eső kárt okozhat a frissen színezett vakolatunkban,s a szép színes falon fehér vagy világos foltok jelzik, hol érték a vízcseppek és az elszíneződés sajnos megmarad.

Ha foltos lett a fal

A vakolat színével megegyező homlokzatfestékkel át kell festeni az egész falat. Nem elegendő csak a foltokat! A kora reggeli órákban vakoljunk, mindig árnyékos helyen dolgozzunk, tartsuk be a gyári előírásokat, igyekezzünk a munkát a déli hőség beállta előtt befejezni. 25 °C felett a legtöbb vakolat felhordása nem ajánlott. A fal a nagy meleg hatására jobban magába szívja az alapozót, kiszívja a színezőanyagból a nedvességet, mely szinte rásül a falra. A vakolat mindaddig sérülékeny marad amíg teljesen meg nem szárad!

Vakolattípusok

Funkció szerint különböző összetételű vakolatokat különböztetünk meg. Az alapvakolat, malter, habarcs az homok, mész, és kavics elegye. A vakolat lehet úgynevezett egyszerűen meszelt, és nemes (cementes) vakolat. Felhasználási cél szempontjából megkülönböztetünk még külső-, belső-, finom-, és durva vakolatot is.

Lábazati vakolattal szemben támasztott legfontosabb igény, hogy ne eméssze el az idő. Fagyálló, víztaszító hatással bíró, gyárilag előkevert habarcs. Főként az épület lábazati részeire alkalmazzák, ám ajánlott az olyan falfelületeket is bevonni vele, melyet jobban ver a csapadék, nagyon igénybe vett.

Felújítás esetére

Nem csak az újonnan épülő házakat lehet bevonni vele, hanem a régi, évtizedek óta fennállókat is. A homlokzati vakolat nem csupán széppé teszi a házat, de az otthon belsejét is melegebbé teszi, hiszen a homlokzati vakolat segítségével hatékonyabban képesek tartani a falak a szoba melegét.

