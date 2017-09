Egészségtelen táplálkozás, dohányzás, mozgásszegény életmód. Számtalanszor hallottuk már, hogy ezek a tényezők károsan hatnak a szervezetünkre, kifejezetten a szívünkre. De azt tudjuk, hogy milyen hatással vannak rá az energiaitalok? Ha fáradtak vagyunk, vagy épp vizsgaidőszakban kell egy kis dopping az éjszakai tanuláshoz, könnyedén felbontunk és megiszunk egyet, vagy rosszabb esetben akár többet is. Túlzott mértékű fogyasztásukkal a rövid ideig tartó frissességérzetért nem is sejtjük, milyen árat fizethetünk.

„Számtalan módon ártunk a szívünknek, ráadásul ok nélkül pörgetjük fel például az energiaitalokkal. Pedig a szív- és érrendszeri betegségek, elsősorban a magas vérnyomás egyre több embert, sőt egyre fiatalabbakat is érintenek. Mivel főként a fiatal korosztály a fő fogyasztó, fontos lenne tudniuk, hogyan hatnak az italokban található különböző összetevők a szívükre és a szervezetükre, hogy elkerülhetők legyenek a felnőttkori szív- és érrendszeri megbetegedések” – ­mond­ta dr. Balák Csaba, a Budai Egészségközpont kardiológus szakorvosa.

A serkentőnek szánt italok fő összetevői a koffein, taurin és a cukor. A koffein egyebek között élénkíti a szívműködést, csökkenti a fáradtságérzetet, fokozza az izmok teljesítőképességét. A taurin az emberi szervezetben is előforduló anyag, amely az izmok működésében és az idegrendszerben játszik szerepet. Ezek mellett a B-vitamin számos formája és ginzeng is megtalálható az energiaitalokban. Az energiaitalok helyett számtalan egészséges módon frissíthetjük fel magunkat. Mozgassuk meg a végtagjainkat, tornázzunk pár percig, sétáljunk vagy szellőztessünk. Sportolás közben fogyasszunk kifejezetten erre a célra készített izotóniás italokat vagy egyszerű friss vizet – így szívünkre is vigyázhatunk!

HBN

