Számos csoda fűződik a csíksomlyói Szűz Mária-szoborhoz

A Szűz-Mária szoborhoz számtalan csodás jelenséget társítanak, ezek legnagyobb részét a 17.-18. században jegyezték fel – olvasható a Csíksomlyói Kegytemplom és Kolostor oldalán. Az egyik legkiemelkedőbb ezek közül is az, hogy az évszázadok során is sikerült megőrizni az épségét, pedig számtalanszor kellett elrejteni a csaták során.

Fotó: Forgács Bernadett

Ahányszor változás állt be a szobor körül, annyiszor történt valamilyen katasztrófa. Az 1661-es tatár pusztítás előtt három fénylő csillag világította be a templomot több napon keresztül. 1694-ben két angyal tartott koronát a szobor feje fölött, amely P. Ogrzákovitz Albert Kislengyelországból érkező tanár halálát jövendölte meg. A szobrot többször látták fényesen ragyogni, míg 1746 karácsony táján, szentmise közben nagy láng jött ki a kis Jézus kezében lévő tollvirágból, ami egy idő után elaludt. Következő vasárnap megismétlődött.

Gyülekeznek a hívek a kegytemplom előtt, ahol holnap este szentmisével veszi kezdetét a búcsú. | Fotó: Forgács Bernadett

A szoborhoz több gyógyítás is társítható: a kegyhelyhez látogató emberek imái meghallgatásra találtak, így többek között 1746-ban egy kántor újra használni tudta a lábait, 1747-ben pedig egy gyermek nyerte vissza a látását, 1931-ben szintén egy gyermek gyógyult meg a szobornak köszönhetően. A későbbiekben is több csoda történt azokkal, akik ellátogattak a szoborhoz, és imádkoztak azért, hogy újra egészségesek legyenek. 1969-ben és 1983-ban két daganatos beteg gyógyulását tulajdonították a szobornak. Ezeken felül gyermekáldást, és sikeres műtétet is köszönhetnek a hívek a Szűz Máriának.

– Csíksomlyói Kegytemplom és Kolostor –

A Csíksomlyói Búcsú részletes programja

A búcsú hosszú évek óta a magyar katolikusok egyik legjelentősebb zarándoklata, évente több százezer ember vesz részt rajta, hogy elnyerje bűneinek bocsánatát.

2018. május 18, péntek

Este a 19 órakor kezdődő szentmise nyitja meg a pünkösdi búcsút Csíksomlyón, amelyet a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás követ.

2018. május 19. szombat

5.30-tól folyamatos gyóntatás és áldoztatás van a Ferences Kolostor négyszögletű udvarában,

Szentmisék reggel 7-kor és 8-kor a kegytemplomban,

A kordon a főpapság vezetésével 10.30-kor indul a csíksomlyói Ferences Kolostor elől,

Ünnepi Szentmise 12.30-tól a Hármashalom oltárnál (a Kis- és Nagysomlyó hegyek közötti Nyeregben)

19.00 órakor szentmise a Kegytemplomban,

Éjszakai virrasztás, Csíksomlyó – Kegytemplom.

2018. május 20. vasárnap

Szentmise a Kegytemplomban: reggel 7 és 8 órától

folyamatos áldoztatás és gyóntatás a kolostor négyszögletű udvarában

10:30 órakor ünnepi szentmise a Kegytemplomban

19 órától szentmise a Kegytemplomban

2018. május 21., hétfő

a szentmisék ünnepi sorrendje a Kegytemplomban: reggel 8-kor, 10.30-kor és 19 órától

2018. május 21. kedd

Szent Antal ünnepe – a szentmisék 8.00, 10.30 és 19.00 órától vannak a Kegytemplomban.

